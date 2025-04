Addio Manchester e firma capitale già annunciata: prossimo step di carriera con i Friedkin. Ecco le ultime di calciomercato.

Con le ultime ore dominate dall’attesa e dal perpetrarsi di aggiornamenti e cambiamenti circa le ripercussioni sulla prossima giornata di campionato in seguito alla morte di Papa Francesco, le notizie in casa Roma e presso tante altre nobili realtà del campionato continuano a intrecciarsi tra presente e futuro.

Da un lato, come noto, c’è attenzione nei confronti del presente e di un rush finale di campionato che sentenzierà in modo definitivo sulle ambizioni della stessa Roma e sulle ripercussioni che il piazzamento finale avrà sul prossimo calciomercato. Con un annuncio del nuovo allenatore più volte rimandato e ad oggi non ancora in grado di capire quale scenario possa caratterizzare le prossime stagioni giallorosse, si attende anche di capire quali siano i margini di operato e intervento da parte di Ghisolfi per perfezionare una squadra che non poche limature è destinata a subire a partire dai prossimi mesi, in plurimi reparti.

I Friedkin, dal proprio canto, sono apparsi in questi anni ben disposti a investire sul mercato, al netto di errori e, talvolta, miopi valutazioni che, come ammesso dallo stesso Ranieri, dovranno portare ad una gestione della campagna acquisti più ponderata e calibrata anche sulle finanze che la posizione finale in classifica assicurerà al club.

Niente Chelsea e firma con l’Everton dei Friedkin già ‘annunciata’: le ultime su Rigg

Intanto, i proprietari della Roma, come noto, hanno da ormai circa cinque mesi messo ufficialmente le mani anche sull’Everton, divenendone di fatto proprietari e distinguendosi per una certa attesa anche in quel di Liverpool, alla luce della veniente sessione di calciomercato, la prima con Dan Friedkin ufficialmente al comando delle Toffees.

Tanti i cambiamenti che attendono un club che sta cercando di alzare sempre più asticella e ambizioni, con il progetto stadio e una programmazione sul piano tecnico volta ad aumentare con costanza la competitività di squadra e società. Intanto, a tal proposito, mentre a Roma alcune valutazioni di mercato interesseranno anche il reparto offensivo e di centrocampo, dall’Inghilterra giungono aggiornamenti di non poco conto sull’operato della famiglia texana proprio con l’Everton.

Più nello specifico, le Toffees sono state annoverate tra le squadre di Premier interessate al diciassettenne Chris Rigg, destinato ad essere oggetto di importanti attenzioni in Premier League quest’estate. Su di lui, stando a quanto si legge, si sarebbero mossi in questi mesi anche Manchester United, Chelsea, Tottenham, West Ham e Crystal Palace, ben consce delle prestazioni del centrocampista col Sunderland, che dal proprio canto difficilmente appare disposto a rinunciare a offerte allettanti per il giovane per il nazionale inglese.

A parlare della questione, sulla quale vi avevamo in questi giorni riferito anche in un’ottica più direttamente legata alla Roma, è stato anche Mick Brown a Football Insider. “Non credo che sia pronto per grandi club come il Manchester United. Credo una possibilità possa essere andare all’Everton: Moyes sta cercando di aggiungere giovani talenti alla squadra e lui avrebbe in questo modo l’opportunità di crescere e formarsi con calma, in un contesto di giocatori più esperti. Andare all’Everton sarebbe, ad oggi, la soluzione ideale, per poi valutare eventualmente in futuro uno step successivo in club come Chelsea o Manchester United“.