Le Fee paga il conto: derby vinto e doppio colpo Friedkin

I proprietari americani rompono gli indugi per la giovane stella inglese: vinta la concorrenza anche grazie alla carta francese

Se c’è un effetto che la spasmodica ricerca del nuovo allenatore che dovrà raccogliere la pesante eredità di Claudio Ranieri ha lasciato, è probabilmente un’apparente minor pressione, sulle spalle di Ghisolfi, per quello che riguarda la campagna trasferimenti relativa ai calciatori. Che poi è l’àmbito normalmente più d’interesse per la piazza.

Affiancato, anche se ancora ufficiosamente, dall’attuale mister giallorosso anche nella scelte dei nuoci profili da inserire in rosa, il dirigente francese si sta muovendo in modo un po’ circospetto. Anche perché forse in qualche modo ‘frenato‘ dall’incertezza sulla figura del tecnico che prenderà stanza a Trigoria.

Ad ogni modo, oltre ai sogni, ancora non abbandonati, chiamati Frattesi, Balerdi, Paixão e altri, il Ds conta di fare cassa anche da alcune cessioni importanti. Trattative già avviate dai giocatori dirottati in prestito a gennaio e per i quali la Roma ha già ottenuto, in fase di definizione del singolo affare, un diritto se non addirittura un obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.

Nell’ultima fattispecie rientra il caso di Enzo Le Fèe, il centrocampista francese ora in prestito al Sunderland, club della Championship inglese, che si è impegnato a riscattare il calciatore per 23 milioni in caso di promozione in Premier League.

La carta Le Fèe e i milioni sul piatto: ‘All In’ Friedkin

Come noto, gli imprenditori americani non detengono la sola proprietà del club giallorosso. Dallo scorso dicembre i Friedkin hanno acquisito anche il pacchetto di maggioranza dell’Everton, la sponda blu della Merseyside di Liverpool.

Dovendo anche legittimamente pensare al rafforzamento dei Toffees – che partono da una situazione tecnica oggettivamente meno qualitativa rispetto a quella della Roma – i texani potrebbero usare la carta del calciatore transalpino per chiudere un colpo tutto inglese. Che befferebbe anche i blasonati rivali cittadini.

Come riportato dal portale ‘Onefootball.com‘, l’Everton si sarebbe aggregato al lungo elenco di club britannici interessati al cartellino di Chris Rigg, 19enne stellina proprio del Sunderland, in odore di cessione certa qualora i ‘Black Cats‘ restassero in B.

Anche se dovesse arrivare la tanto sospirata promozione, la società dell’Inghilterra settentrionale non sembra in grado di resistere agli assalti sul suo centrocampista, provenienti da Manchester United, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, West Ham e dallo stesso Liverpool.

Grazie al canale ancora aperto per il cartellino di Le Fèe, i Friedkin potrebbero ‘traslare’ questo vantaggio per garantirsi l’acquisto di Rigg, che passerebbe ai blu di Liverpool per circa 35 milioni di euro. Con buona pace degli altri club britannici, che serbano ancora la speranza che l’ex giocatore della Roma – tecnicamente in grado di restare in Premier anche senza promozione – possa non rientrare nel ‘dialogo preferenziale’ già avviato da Sunderland ed Everton per il classe 2007.