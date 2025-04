Calciomercato Roma, 25 milioni e colpo nerazzurro

Interessante l’indiscrezione sull’attaccante, sempre più vicino all’approdo in Serie A: prezzo già fissato, servono 25 milioni

Già impegnatissimo sul fronte della scelta dell’allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri sulla panchina del club giallorosso – qualcuno sostiene che la decisione sia stata già presa, ma semplicemente non ufficializzata pubblicamente – il Ds dei capitolini Florent Ghisolfi è attivo anche sul fronte dei nuovi profili da inserire in rosa.

Oltre al già battuto bacino argentino (sia relativo a calciatori militanti ancora in Sudamerica, come Marco Di Cesare, che già tesserati per club europei, come Facundo Medina e Leonardo Balerdi) il dirigente francese sta sondando diverse piste sia all’interno di società di Serie A che di club visti all’opera anche in Champions League.

Un caso emblematico è quello di Ardon Jashari, giovane centrocampista del Club Brugge ammirato nella doppia sfida di Playoff contro l’Atalanta e nella ‘Phase League’ contro la Juve. E poi c’è lui, un attaccante da 12 gol ma anche 12 assist nelle sue 29 apparizioni nel campionato olandese con una squadra che la Roma ha incrociato spessissimo nelle sue recenti avventure europee.

Titolare di un contratto in scadenza nel 2029 dopo il rinnovo sottoscritto a novembre del 2024, Igor Paixão è un profilo già entrato nell’orbita di diverse ambiziose società italiane. Lo stesso club capitolino, ma anche il Napoli, si erano affacciate sul brasiliano prima che prolungasse il suo accordo col Feyenoord, ma gli olandesi non ne hanno voluto sapere.

L’ultima indiscrezione in ordine di tempo rischia però di far saltare il banco. A suon di milioni.

Paixão, irrompe l’Atalanta: Roma e Conte al palo

Nonostante il club olandese abbia rifiutato, in piena sessione invernale di scambi, un’offerta di 25 milioni cash dal Napoli, lo scenario potrebbe essere ben diverso tra qualche mese. Il portale ‘Tuttoatalanta.com‘ riferisce infatti di un nuovo affondo, più o meno con lo stesso esborso economico avanzato dai partenopei, che il club orobico ha già programmato per l’attaccante verdeoro.

Stretta dalla necessità di sostituire almeno uno tra Mateo Retegui ed Ademola Lookman, corteggiatissimi dalle big europee ma anche dalla Juve, la Dea potrebbe di fatto anticipare il bisogno di un nuovo esterno offensivo presentando agli olandesi un assegno di 25 milioni. Senza pagamenti dilazionati o prestiti con obbligo di riscatto.

Mentre il Napoli potrebbe mollare la presa anche per la supposta volontà di sostituire Kvaratskhelia con un profilo ancor più prestigioso del pur valido giocatore brasiliano, la Roma sarebbe spiazzata dalla quasi impossibilità di rispondere economicamente, in questa fase, al decisionismo bergamasco.