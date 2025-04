Boomerang Roma-Juve, semaforo (giallo)rosso: si chiude in un lampo

La vicenda riguardante il futuro dell’allenatore continua a rappresentare un vero e proprio dilemma: l’intreccio Roma-Juve non finisce qui

Con la volontà di chiudere nel migliore dei modi una stagione nella quale è risultato provvidenziale il cambio in panchina, la Roma è chiamata a giocarsi fino in fondo le chances di strappare un piazzamento in zona Europa. A tal proposito, pur non offrendo una prestazione spettacolari, Soulé e compagni sono comunque riusciti a centrare il bersaglio grosso anche contro l’Hellas Verona, ritornando al successo dopo i due pareggi contro Juventus e Lazio.

Proprio il riferimento ai bianconeri permette inoltre di spostare il focus del nostro discorso sul tema allenatori. Come noto, l’esperienza di Igor Tudor sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ potrebbe finire al termine della stagione. Benché le chances del tecnico croato di prolungare la sua avventura all’ombra della Mole siano in ascesa, al momento la soluzione più probabile vedrebbe un nuovo restyling della guida tecnica. Si coniugano proprio in questo tipo di orizzonte, del resto, le indiscrezioni sempre più frequenti relativi al nuovo possibile binomio tra Conte e la Juventus vista la volontà di Elkann di aprire un nuovo ciclo con un tecnico vincente affidandosi all’usato sicuro.

Non tramonta la pista Pioli per la Juventus: lo scenario

In effetti anche poche settimane fa – al momento dell’esonero di Thiago Motta – la voce della proprietà si è fatta sentire nella decisione di scegliere un profilo come Tudor che conosce l’ambiente e non sta riscontrando problemi di adattamento all’ambiente. A causa anche di una stagione fallimentare, Cristiano Giuntoli – che avrebbe voluto optare per un altro tipo di allenatore come Mancini o Pioli – è stato sostanzialmente superato.

Che il tecnico dell’Al Nassr – sondato anche con una certa insistenza dalla Roma – continui ad interessare al football director della Juventus è un dato di fatto. Molto più difficile, semmai, ipotizzare quanto Elkann possa decidere di avallare le idee di Giuntoli sul futuro della panchina bianconera dopo la fallimentare esperienza griffata Thiago Motta. Scenario – quest’ultimo – sul quale si è espresso anche Luca Momblano nel corso della diretta Twitch di Juventibus.

Ecco le sue parole: “Oltre alle piste Tudor e Conte, tengo vive le mie attenzioni anche su Gasperini e Pioli. Il tecnico dell’Al-Nassr, però, rimane sullo sfondo perché non mi immagino di nuovo un Giuntoli che va all’arma bianca da solo a forzare per un allenatore che vuole lui”.