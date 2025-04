Arriva al posto di Inzaghi: accordo prima del Mondiale per Club

Le ultime due sanguinose sconfitte dei nerazzurri riportano in auge l’indiscrezione di un addio al tecnico: ecco il rampante connazionale

Qualcuno, magari facendo anche esercizio di scaramanzia, lo aveva detto: “O tutto o niente“, riferendosi alle ambizioni dell’Inter di quanto meno tentare di realizzare un clamoroso Triplete gestendo le risorse – all’interno di un calendario davvero infernale – senza lasciar nulla per strada.

Il rischio, in siffatte situazioni, è però dietro l’angolo. Traducendolo in fatti concreti, significa non scegliere in modo quasi definitivo di concentrarsi su una sola competizione – col pericolo di non raggiungerla comunque, ma comunque massimizzando le proprie possibilità – per tentare di arrivare in fondo sia in campionato che in Champions League che in Coppa Italia.

Ecco, la serata di mercoledì 23 aprile – e in parte, come sostengono in molti, anche ciò che è accaduto nella domenica di Pasqua – ha intanto decretato che l’Inter è fuori dalla Coppa Italia. E con una situazione in Serie A che si è fatta davvero complicata per via della beffarda sconfitta di Bologna.

Dato che in ogni caso c’è modo e modo di uscire da una competizione, le tre sberle rimediate da un Milan non esattamente irresistibile – per usare un eufemismo – rischiano di creare un vero e proprio terremoto a Viale della Liberazione e sui campi di Appiano Gentile. Se a questo aggiungiamo le mai sopite voci sulle milionarie lusinghe avanzate nei confronti di Simone Inzaghi – ritenuto da parecchi il responsabile primario di una stagione che rischia di chiudersi con ‘zero tituli‘ – il cerchio potrebbe chiudersi con una decisione davvero clamorosa.

De Zerbi al posto di Inzaghi, tutto deciso prima del Mondiale

Il portale arabo ‘Belgoal.com‘ ha fatto il punto della situazione di un altro club che, complice una stagione che si sta sviluppando al di sotto delle aspettative, sta seriamente pensando di cambiare guida tecnica prima dell’inizio del prossimo Mondiale per Club.

Si tratta dell’Al Hilal, la società araba che, dopo il cammino altalenante delle ultime settimane, si è allontanata forse in modo definitivo dalla vetta della Roshn Saudi League occupata saldamente dall’Al Ittihad.

Sebbene ancora in corsa nell’AFC Champions League asiatica – siamo ai quarti di finale – la dirigenza del ricco club saudita vorrebbe sostituire l’attuale tecnico Jorge Jesus con un profilo di un certo lignaggio.

In questo contesto il giornalista sportivo Khaled Al-Qahtani ha rivelato che un importante allenatore italiano è prossimo ad essere preso in considerazione per la guida tecnica della squadra. Un po’ a sorpresa, anziché svuotare (parte) della cassaforte per portare l’assalto al mister piacentino, gli arabi avrebbero individuato Roberto De Zerbi come nuovo condottiero del club in vista della kermesse della FIFA.

Oltretutto, riferiscono dall’Arabia, l’attuale tecnico dell’Olympique Marsiglia si sarebbe addirittura offerto per prendere le redini dell’ambizioso sodalizio, impegnato in un girone di ferro comprendente anche Real Madrid e Salisburgo nella nuova competizione che prenderà il via a metà giugno.