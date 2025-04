Calciomercato Roma, il derby con la Lazio fa incassare il Milan

Per il calciomercato della Roma ci sono delle novità di calciomercato che, di fatto, riguardano anche Lazio e Milan.

Dopo aessere tornata al successo contro il Verona con il gol decisivo di Eldor Shomurodov, dunque, la Roma di Claudio Ranieri ha di fronte a sé un match davvero decisivo. I giallorossi, infatti, domenica alle ore 15.00 giocheranno infatti contro l’Inter di Simone Inzaghi, la quale è uscita sconfitta per 3-0 dal derby di ieri sera di Coppa Italia contro il Milan.

La Roma, dunque, ha un impegno difficilissimo nella sua scorsa al quarto posto, anche se dalla distanza da quest’ultimo si è ridotta dopo il ko di ieri della Juve allo Stadio Tardini contro il Parma. La squadra di Claudio Ranieri, infatti, ha adesso solo tre punti di svantaggio dal Bologna quarto.

Il team giallorosso, quindi, dovrà fare di tutto per cercare di strappare almeno un punto nella gara contro l’Inter capolista in coabitazione col Napoli. Nel frattempo, però, in casa Roma bisogna registrare un aggiornamento di calciomercato che riguarda la bellezza di altre tre squadre del nostro campionato di Serie A.

Roma, derby di calciomercato con la Lazio di Lotito: ecco perché ne giova il Milan

Come riportato dal portale ‘transferfeed.com’, infatti, la squadra giallorossa è tra i club italiani che stanno seguendo molto da vicino Jan-Carlo Simic dell’Anderlecht. Il difensore centrale tedesco, 19 anni e con quattro presenze ed un gol nel Milan, è quindi monitorato da Roma, Lazio e Fiorentina.

Tuttavia, oltre alla tre squadre del campionato di Serie A, su Jan-Carlo Simic c’è da segnalare anche gli interessi di squadre tedesche come l’Eintracht Francoforte ed il Lipsia. Il cartellino del centrale vale ora circa 7 milioni di euro, mentre l’Anderlecht l’estate scorsa ne ha spesi tre di milioni per prenderlo dal Milan.

Proprio quest’ultimo, tra l’altro, intascherebbe ancora qualcosa di più da un possibile nuovo trasferimento di Jan-Carlo Simic. Il club meneghino, di fatto, ha il 20% sulla futura vendita del difensore centrale tedesco.