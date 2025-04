Ingaggio triplicato e sì alla Roma: Ghisolfi brucia l’Inter

Calciomercato Roma, conferme sull’interesse giallorosso per il trequartista dal gol facile. Servono tra i 15 e i 20 milioni di euro. Lui ha già detto sì all’affare

Si sta muovendo per la prossima stagione la Roma, alla ricerca, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, dei gol dei centrocampisti. Che sì, quest’anno fino al momento sono mancati.

E si sa, avere un elemento che regala reti e di conseguenza punti è un fattore decisivo nel calcio moderno. Dentro Trigoria però, la situazione sotto questo aspetto non è sicuramente delle più rosee: Pellegrini ne ha fatti pochi a differenza degli altri anni ad esempio, quindi avere in squadra un giocatore in grado di abbattere il muro avversario oppure trovare l’inserimento giusto, quando gli attaccanti hanno le polveri bagnate, è di vitale importanza.

Calciomercato Roma, c’è il sì di Steijn

E, come anticipato due giorni fa in esclusiva da Asromalive.it, Ghisolfi sta valutando il profilo del trequartista del Twente Stem Steijn. Ventitré anni, già 27 gol in questa stagione, il giocatore segue la Roma sui social e secondo il quotidiano avrebbe già dato il suo consenso all’operazione di mercato. Servono tra i 15 e i 20 milioni di euro, visto che è stato smentito il fatto che nel suo contratto ci sia una clausola rescissoria che lo avrebbe potuto liberare senza intavolare una trattativa.

In Olanda guadagna 250 mila euro netti a stagione: accettando l’offerta della Roma il suo ingaggio sarebbe triplicato. Occhio però alla concorrenza, soprattutto in Eredivisie, visto che pure il Psv ci ha messo gli occhi addosso convinto di poter fare un affare. Ma anche l’Inter, così come vi abbiamo descritto qualche giorno fa, ha chiesto informazioni sul giocatore. Insomma, se la valutazione è sicuramente importante, dall’altro lato la possibilità di prendere un elemento così giovane e con tanti gol nelle gambe fa gola dalle parti di Trigoria. E Ghisolfi, che ha già fatto vedere di avere una certo feeling con il calcio olandese, è pronto ald un altro colpo.