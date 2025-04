Mr 41 milioni per la Roma, si riapre tutto: Ghisolfi serve il bis

Proseguono le manovre in entrata della Roma, con Ghisolfi impegnato a setacciare diverse piste sia in entrata che in uscita

A prescindere dal modo e soprattutto dalla posizione in classifica con la quale terminerà la sua stagione, si preannuncia un’estate densa di profondi cambiamenti in casa Roma. La parola ‘rivoluzione’ – spesso inflazionata – ben si addice al processo di restyling che, a partire dalla scelta del nuovo ambiente, calamiterà i prossimi mesi dei giallorossi.

Ma – si sa – molte operazioni di mercato cominciano a fuoco lento. Ragion per cui, in attesa della decisione finale riguardante la scelta del nuovo allenatore, Ghisolfi sta sondando diverse piste per puntellare l’organico con innesti mirati. Del resto i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica giallorossa non sono pochi. Oltre al tanto sospirato attaccante per il quale si profilano duelli vibranti con altre big, i fari sono puntati anche in mediana. Reparto per il quale le porte sembrano essere molto più che girevoli. Da Cristante a Pellegrini: non sono pochi i calciatori pronti a fare le valigie. E così, la Roma ha cominciato a riannodare i fili del discorso, riprendendo contatti solo apparentemente posti nel dimenticatoio.

Calciomercato Roma, non solo Hudson Odoi: ritorno di fiamma in Premier League

Nelle ultime ore dall’Inghilterra è trapelata l’indiscrezione secondo cui la Roma – così come il Napoli – avrebbe messo gli occhi su Hudson-Odoi. Tra le file del Nottingham Forest, però, gioca un altro calciatore che continuerebbe ad intrigare e non poco giallorosso.

Ci stiamo riferendo ad Elliot Anderson, centrocampista eclettico capace di ‘giostrare’ in diversi ruoli della mediana. In possesso di ottime qualità in fase di impostazione, il classe 2002 nativo di Whitley Bay sa come rendersi pericoloso anche dalla cintola in su. Prove ne siano le due reti e i ben sei assist che l’ex Newcastle ha dispensato fino a questo momento della stagione. Crescita importante quella di Anderson che – secondo quanto evidenziato da ‘Il Messagero’ – avrebbe riacceso in modo importante i fari della Roma, intenzionata a sondare il terreno.

Detto dell’interesse dei giallorossi, che già nei mesi scorsi avevano provato a capire i margini di manovra, occorre menzionare anche la valutazione del calciatore: il Nottingham Forest ha sborsato poco più di 41 milioni per il centrocampista meno di un anno fa, ragion per cui non sarebbe assolutamente intenzionato a mettere una minusvalenza a bilancio. Pista non ancora calda, dunque, ma da monitorare con attenzione.