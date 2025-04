Svolta clamorosa, hanno scelto Allegri: comunicazione in arrivo

L’ultima indiscrezione riguardante il futuro di Massimiliano Allegri rappresenta un punto di svolta importante rispetto a quanto circolato

Il cerchio si sta per chiudere. Oltre alla questione campo – con la Roma impegnata nell’appassionante rincorsa per acciuffare un posto in Europa impensabile fino a qualche mese fa – a tenere banco in casa giallorossa sono anche le indiscrezioni riguardanti il futuro della panchina giallorossa.

Sono tanti i nomi direttamente o indirettamente accostati alla Roma. Come confermato dallo stesso Ghisolfi, è stata presentata ai Friedkin la lista dalla quale verosimilmente verrà fuori il nome dell’erede di Claudio Ranieri. Impossibile sbilanciarsi; meno irrisorio individuare quei profili che – per un motivo o per un altro – potrebbero rientrare nel novero delle papabili decisioni della proprietà americana. E così – tra depistaggi e accostamenti trasversali – un allenatore come Massimiliano Allegri non può non essere accostato al futuro della panchina della Roma. Dopo essere stato esonerato dalla Juventus e aver tergiversato nella scelta del progetto da cui ripartire, per il tecnico livornese il cerchio si sta ormai chiudendo.

Allegri al posto di Conte: la chiamata riscrive il finale

Partiamo da un dato (quasi) di fatto: la priorità di Allegri resta la Serie A. Tuttavia, benché ad alcuni confidenti abbia rivelato di sentirsi pronto a tornare al Milan, il club rossonero non ha ancora mosso passi concreti verso il tecnico livornese. La priorità dell’area tecnica meneghina – almeno in questo momento – è scrivere la parola fine alla telenovela DS che va avanti ormai da diversi mesi.

Ecco perché Allegri è stato accostato con sempre più insistenza anche alla panchina del Napoli. Del resto, Aurelio De Laurentiis è sempre stato un grande estimatore dell’ex allenatore della Juventus, cercato a più riprese negli anni scorsi. Qualora si dovessero concretizzare le premesse per l’addio di Conte, ipotizzare un possibile affondo del Napoli per Allegri non sarebbe affatto un’opzione utopistica. Va altro Stefan Schwoch che, intervenuto nel corso della diretta di Radioclub 91, ha delineato uno scenario molto preciso:

“Conte? L’impressione è che qualche grossa società lo abbia cercato, una su tutte la Juventus. Conte non ha mai fatto le cose di nascosto: ad un certo punto prenderà una decisione e la comunicherà. Da quello che so il Napoli ha già parlato con Allegri“. Le prossime settimane – insomma – fugheranno anche gli ultimi dubbi. Allegri morde il freno: staremo a vedere quale sarà la squadra dalla quale deciderà di ripartire.