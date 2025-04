Tutto deciso, ecco Allegri: ha già scelto il nuovo modulo

Sul futuro di Massimiliano Allegri bisogna segnalare delle importantissime novità.

La stagione calcistica di quest’anno, almeno dal punto di vista dei club, sta vivendo le sue ultime settimane. Tante squadre del nostro campionato, ovviamente, sono alle prese con il conseguimento dei rispettivi obiettivi.

Basta pensare che nella nostra Serie A, al netto dell’ultima posizione del Monza di Alessandro Nesta, tutti i discorsi sono aperti: dallo scudetto, passando alla qualificazione alle prossime competizioni europee, alla lotta per evitare la retrocessione nel campionato di Serie A. Nonostante questo, di fatto, tanti club stanno già pensando alla stagione 2025/26.

Tante big del nostro campionato, di fatto, cambieranno la propria guida tecnica nella prossima stagione e tra gli allenatori liberi più chiacchierati bisogna sicuramente inserire Massimiliano Allegri. Proprio sul futuro del tecnico toscano, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento.

Futuro Allegri, una big della nostra Serie A è pronta ad accoglierlo: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘calciomercato.com’, infatti, l’ex allenatore della Juventus avrebbe una gran voglia di ritornare al Milan. Lo Massimiliano Allegri, tra l’altro, avrebbe confessato ai suoi amici di voler tornare alla guida della squadra rossonera. Basta pensare che non si starebbe perdendo un gara del team meneghino per studiare possibili accorgimenti per la prossima stagione.

Proprio il nome di Massimiliano Allegri, tra l’altro, è finito nei discorsi tra Furlani ed i candidati a ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. Anche perché il tecnico toscano ha uno stile di gioco (soprattutto con il 3-5-2) in grado di esaltare le caratteristiche dei giocatori della squadra milanista.