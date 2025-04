Dal City alla Roma: via libera Guardiola, l’Inter trema | ASRL

Nome nuovo nel calciomercato giallorosso e sfida ai nerazzurri e al Milan per un talento del Manchester City

Ancora in corsa per una molto complicata qualificazione alla prossima Champions League, la Roma non ha ancora annunciato il nome dell’allenatore che raccoglierà l’eredità di Claudio Ranieri. Iniziato ormai da mesi, il casting per il nuovo tecnico è sempre più vicino alla chiusura e c’è anche la sensazione che un accordo di massima sia stato già raggiunto. Nonostante sia il tema più caldo in casa giallorossa, il tecnico testaccino ha più volte ribadito di non voler più parlare dell’argomento, per concentrarsi sugli aspetti di campo e non lasciare nulla d’intentato nella corsa europea.

La prima delle ultime cinque e difficili tappe prevede la trasferta in casa dell’Inter. Reduci dalla doppia sconfitta contro Bologna e Milan (in Coppa Italia), i nerazzurri dovranno fare a meno degli squalificati Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan e dell’infortunato Marcus Thuram, ma a tenere banco c’è anche il rinnovo di Simone Inzaghi e alcune trattative di calciomercato, che spostano la sfida di domani anche fuori dal campo.

Roma, sfida a Inter e Milan per Vitor Reis

Come è noto, i due club parleranno del futuro di Lorenzo Pellegrini, Nicola Zalewski e Davide Frattesi, ma Beppe Marotta e Florent Ghisolfi potrebbero entrare in rotta di collisione anche per alcuni obiettivi in comune. Nei giorni scorsi, ad esempio, si è parlato di interessi condivisi per Lorenzo Lucca, Nikola Krstovic e Oumar Solet, ma il territorio di sfida non si limita all’Italia e alla Serie A.

Secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, infatti, negli scorsi giorni Inter, Milan e Roma sono state informate della possibilità di prendere in prestito un talento del Manchester City. Stiamo parlando di Vitor Reis, acquistato a gennaio dal Palmeiras per 37 milioni di euro, il 19enne brasiliano ha avuto sin qui pochissimo spazio. Pep Guardiola e il club inglese non hanno chiuso le porte ad un’eventuale partenza in prestito del ragazzo che ha ricevuto sondaggi anche da Francia, Germania e Spagna e che piace anche in Premier League.

Il profilo intriga molto le tre squadre italiane sondate dall’entourage del ragazzo che, ad oggi, non hanno ancora attivato vere e proprie trattative con i Citizens. Prima del trasferimento a Manchester, il giocatore era stato monitorato anche dalla Juventus e dal Napoli, ma le richieste elevate del Palmeiras hanno condotto il difensore in Inghilterra, dove si scatenò un’asta a tre con Chelsea e Liverpool.