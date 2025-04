Sciolte le ultime riserve: Allegri nuovo allenatore

Il tam tam mediatico relativo al futuro di Massimiliano Allegri sta per giungere ai suoi inevitabili titoli di coda: la svolta è dietro l’angolo

Benché manchino ancora diverse settimane per chiudere una stagione assolutamente frenetica sotto certi aspetti, soprattutto i top club stanno mettendo basi importanti su cui innestare i nuovi progetti tecnici. Ne sa qualcosa la Roma, ancora impegnata a scegliere l’erede di Claudio Ranieri.

Protagonisti di una seconda parte di campionato importante, i giallorossi non hanno smesso di coltivare il sogno chiamato quarto posto. La sfida in programma contro l’Inter, sotto questo punto di vista, può essere considerato un vero e proprio turning point della stagione di Soulé e compagni. Nel frattempo, la dirigenza è comunque al lavoro per individuare il profilo più adatto al quale consegnare le redini della panchina. Come rivelato dallo stesso Ghisolfi, il tempo della resa dei conti sta ormai per arrivare.

Sorprese e colpi di scena sono dietro l’angolo anche perché non sono pochi i nomi che continuano a circolare in orbita giallorossa. Da Ancelotti, il cui addio al Real Madrid sembrerebbe essere ormai questione di tempo a Pioli, passando per Sarri, Montella, Farioli ed Allegri. Proprio sull’ex allenatore della Juventus, in realtà, trapelano indiscrezioni piuttosto eloquenti dalla Spagna.

Dalla Spagna, il Milan ha messo la freccia per Allegri

Nelle ultime settimane, infatti, Allegri è stato accostato con una certa insistenza soprattutto al Milan, senza che però l’area tecnica rossonera entrasse nell’ordine di idee di affondare il colpo per far saltare il banco. Tuttavia, secondo quanto riferito da fichajes.net, diversi aspetti sembrerebbero essere cambiato.

Ormai deciso ad affidare il futuro della propria panchina ad Allegri, infatti, il board del Milan avrebbe sciolto anche le ultime riserve sul tecnico livornese, virando in maniera decisiva su di lui. Individuato come il profilo giusto dal quale ripartire, dopo aver lanciato segnali importanti in merito ad una sua apertura alla destinazione, Allegri avrebbe dunque incassato il gradimento totale del Milan, orientato a caldeggiare la sua candidatura.

Rispetto a quanto trapelato fino a poco tempo fa, quindi, sembra che le parti abbiano ormai bruciato le tappe, sempre più vicine a trovare l’intesa definitiva per una trattativa improvvisamente in discesa. Staremo a vedere se quest’indiscrezioni calamiterà o meno conferme: gli indizi sul futuro di Allegri continuano a tenere banco…