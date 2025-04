Calciomercato Roma, bonifico da 40 milioni e plusvalenza pazzesca

In casa Roma, dopo la vittoria contro l’Inter, bisogna segnalare un aggiornamento di calciomercato.

La Roma ha ottenuto un successo davvero importante nell’ultimo turno di campionato. Domenica scorsa, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri hanno sconfitto per 0-1 l’Inter di Simone Inzaghi. Il gol decisivo è stato realizzato dal calciatore più in forma in questo momento tra le fila giallorosse, ovvero Matias Soulé.

Oltre ai tre punti, di fatto, la gara contro l’Inter ha portato con sé tantissima autostima per la Roma. Quest’ultima, di fatto, ha fornito una grandissima prestazione contro i nerazzurri, soprattutto nella prima frazione di gara. Con questa vittoria di San Siro, dunque, il team capitolino ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La Roma, visto anche il pari di ieri rimediato dal Bologna in trasferta contro l’Udinese, ha infatti adesso solo due punti di svantaggio dalla Juventus quarta. I giallorossi sono ora attesi dalla sfida di domenica contro la Fiorentina, ma prima bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Roma, pronta una plusvalenza clamorosa: ecco le ultime novità

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, di fatto, tante squadre si stanno muovendo per un big della squadra di Claudio Ranieri: Evan N’Dicka. Il difensore ivoriano, infatti, è seguito da team come PSG, Eintracht Francoforte (cioè l’ex club del centrale) e le big spagnole.

N’Dicka ha fatto sapere di voler rispettare la Roma, ma anche che si sente pronto ad ascoltare delle offerte migliorative sia dal punto di vista tecnico che economico. Mentre il club giallorosso non ha la minima intenzione di vendere il centrale ivoriano, a meno che non si presenti un club pronto ad offrire per il difensore almeno 40 milioni di euro.

Se dovesse arrivare un’offerta del genere, di fatto, la Roma riuscirebbe ad ottenere una grandissima plusvalenza. N’Dicka, infatti, è stato preso dalla Roma nel 2023 da parametro zero.