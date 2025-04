Scelto il nuovo club, svolta Chiesa: il colpaccio scuote la Serie A

Il futuro di Chiesa rappresenta un vero e proprio spauracchio: la comunicazione traccia la strada. Ecco tutti i dettagli

Quattro presenze in Premier League per soli 33 minuti complessivi. 2 reti e due assist in una stagione difficile sotto tanti, troppi punti di vista. Federico Chiesa non è mai stato così ‘distante’ dal Liverpool. Sornione, durante la festa dei Reds le telecamere hanno indugiato su un particolare che non è affatto passato inosservato.

L’abbraccio tra l’ex calciatore della Juventus e van Dijk è stato molto più di un ‘semplice’ gesto di affetto. Un reciproco attestato di stima, un tentativo da parte dell’olandese per esprimere la sua vicinanza al figlio d’arte che dovrà scendere in campo un’altra volta per ricevere la medaglia della vittoria del titolo. Frenato da una condizione fisica non sempre al top e dalle scelte di Arne Slot – oltre che da una concorrenza assolutamente agguerrita – Chiesa non può non guardarsi intorno.

I 7,5 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente all’ombra dell’Anfield Road rappresenteranno sicuramente un tema importante. La sensazione – però – è che a differenza di quanto successo la scorsa estate, la voglia di rimettersi in gioco in un contesto in grado di valorizzarlo possa avere un ruolo ancor più determinate.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahçe non molla Chiesa

Diversi club di Serie A – a cominciare dalla Roma – hanno ricominciato a tenere dritte le antenne. I giallorossi sarebbero anche intrigati all’idea di riannodare i fili del discorso per capire se questa volta possano crearsi le premesse giuste per chiudere l’affare. La strada, però, si preannuncia tutt’altro che in discesa.

Dopo aver lanciato l’indiscrezione relativa ai primi sondaggi del Fenerbahçe per Chiesa, ‘A Spor’ ha rincarato la dose. Secondo il portale turco, infatti, José Mourinho avrebbe convinto l’area tecnica gialloblu a virare con decisione sull’ex attaccante della Juventus. La mancanza di esterni di gamba hanno infatti obbligato lo ‘Special One’ a scelte più o meno conservative. In vista della prossima stagione, il tecnico portoghese avrebbe chiesto alla sua dirigenza uno sforzo per rinforzare le corsie esterne. Da qui l’idea Chiesa che potrebbe diventare qualcosa di molto più concreto nel corso delle prossime settimane.

Benché ancora allo stato embrionale, dunque, l’accostamento Chiesa-Fenerbahçe va dunque monitorato con attenzione in quanto foriero di possibili sviluppi. Milan, Inter e Roma – compagini alle quali il jolly italiano è stato accostato in tempi e in modi diversi – sono avvisate.