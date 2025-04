Blitz dei Friedkin a Roma: regalo alla Mourinho per la panchina

In casa Roma continua a tenere banco la questione allenatore: l’arrivo della presidenza nella Capitale e lo spartiacque Champions. Bivio decisivo

Non smettere di sognare. Il filotto di 18 risultati utili consecutivi ha rilanciato in maniera clamorosa le ambizioni della Roma di Claudio Ranieri, distante solo due punti dal quarto posto occupato dalla Juventus. Reduce dall’exploit di San Siro, dove non ha mai dato la sensazione di poter soffrire il gioco dell’Inter di Inzaghi, la compagine giallorossa muoverà i primi passi di avvicinamento alla sfida dal sapore d’Europa contro la Fiorentina. Un autentico spartiacque.

Intanto, sono ore di calma apparente nel quartier generale della Roma dove le voci riguardanti il futuro della panchina giallorossa non possono non tenere banco. Al momento, però, i Friedkin non hanno ancora fatto saltare il banco. Che Ranieri terminerà il suo ciclo, vestendo i panni da consulente della proprietà, è ormai assodato. L’identikit dell’allenatore che raccoglierà l’eredità del tecnico testaccino, invece, rappresenta un rebus di difficile risoluzione. Non tanto per la mancanza di profili accostati alla Roma; quanto per l’incertezza che ancora trapela sulla direzione da seguire. A tal proposito, a fare il punto della situazione sul casting dei capitolini ci ha pensato l’edizione odierna di Leggo.

Calciomercato Roma, la mossa dei Friedkin per l’allenatore: così si riapre tutto

In un mosaico nel quale dovranno ancora essere definiti in tutti i loro aspetti i rapporti di forza, Fabregas e Farioli restano in pole. Il primo è apprezzato soprattutto da Ranieri che ha avuto modo di saggiarne con mano la crescita esponenziale (l’ultima sconfitta della Roma in campionato risale proprio al match del Senigaglia). L’allenatore dell’Ajax è invece caldeggiato da Ghisolfi, al quale è stato proposto in tempi in sospetti.

Sullo sfondo – da una posizione tutt’altro che defilata – restano comunque Pioli, Montella e Chivu. Ma occhio alle sorprese. Attesi a Roma per l’ultima sfida in casa contro il Milan, non è escluso che i Friedkin decidano di far saltare il banco come successo quattro anni fa quando annunciarono – tra la sorpresa generale – l’accordo con José Mourinho. La virata decisa e convinta su un allenatore di livello top – però – potrebbe comunque essere subordinata alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, vera e propria calamita per determinati tecnici.

In questo senso, l’affare saltato tra Ancelotti e la Federazione Brasiliana può ritagliare interessanti spazi di manovra; in realtà, non va assolutamente tolto dalla lista neanche Massimiliano Allegri, per il quale il Milan allo stato attuale della situazione non ha ancora mosso passi concreti.