Salta la firma di Ancelotti, destinazione a sorpresa: 50 milioni a stagione

Arrivano clamorosi aggiornamenti in merito al futuro di Carlo Ancelotti che sembrava ad un passo dal Brasile: la proposta fa saltare il banco

Carlo Ancelotti e la Federazione Brasiliana sembravano ad un passo dalla fumata bianca definitiva. La brusca frenata fatta registrare nelle scorse ore, però, ha fatto clamorosamente saltare l’affare, a meno di clamorosi colpi di scena. In tutto questo, lo spettro di una proposta monstre rischia di ridefinire in modo ancor più clamoroso il futuro dell’attuale tecnico del Real Madrid.

Ma andiamo con ordine. Incassata la disponibilità di massima di ‘Don Carlo’, gli emissari della Federazione verdeoro volati in Europa per trattare con l’allenatore dei Blancos il contratto che avrebbe dovuto legare Ancelotti al Brasile avevano ormai trovato un accordo di massima. Quando tutto lasciava presagiva che la fumata bianca potesse materializzarsi in tempi relativamente brevi, però, ecco il colpo di coda definitivo. In realtà sembrano essere diversi i fattori alla base del dietrofront.

In primis, la richiesta del Brasile di puntare su Ancelotti già ad inizio giugno per le prossime partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Scenario – quest’ultimo – inizialmente avallato da Florentino Perez che poi però nelle scorse ore è tornato sui suoi passi. Il motivo principale sarebbe da rintracciare nel modo con il quale il Brasile e Ancelotti avrebbero portato avanti la trattativa, senza aspettare prima il nulla osta da parte del presidente del Real.

Ancelotti-Brasile, affare sfumato: le cause del dietrofront. Occhio alla pazza offerta dall’Arabia

Ma non è finita. Un altro motivo di scontro – stando a quanto trapelato nelle ultime ore dal Brasile – riguarderebbe l’indennizzo che il Real avrebbe dovuto versare ad Ancelotti. Il club iberico, infatti, avrebbe fatto delle pressioni affinché l’allenatore italiano rinunciasse totalmente all’ultimo anno di stipendio.

Irrigidimento di posizioni che avrebbe spinto Ancelotti a comunicare al Brasile l’impossibilità di sedere sulla panchina verdeoro, almeno a stretto giro di posta. Nel summit londinese in cui era apparecchiato il contratto da firmare, il tecnico italiano si è tirato indietro contattando personalmente il presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, al quale non solo ha espresso tutta la sua gratitudine per la proposta, ma anche la volontà di non accettare l’offerta.

Nel frattempo, stando a quanto riferito da MARCA, un club saudita sarebbe definitivamente uscito allo scoperto, mettendo sul piatto una proposta da 50 milioni di euro per convincere Ancelotti a sposare la bontà del proprio progetto. Un’offerta sicuramente importante che, stando alla fonte iberica, sarebbe stata ascoltata e presa in considerazione da ‘Don Carlo’, accostato con una certa insistenza anche alla panchina della Roma nelle scorse settimane. La telenovela legata al suo futuro, insomma, è destinata ad arricchirsi di nuovi clamorosi scenari a stretto giro di posta.