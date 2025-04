Roma e Milan, l’addio dell’ex chiude i giochi: firma da 40 milioni

La nuova indiscrezione sull’interesse della big cambia lo scenario di mercato per giallorossi e rossoneri: 40 milioni sul piatto

Ci sono le lusinghe, insistenti e milionarie, provenienti dall’Arabia Saudita. C’è però anche il responso del campo, che forse dovrebbe valere più di ogni altra cosa, che vede il giocatore classe ’94 guidare con sicurezza la sua squadra, che proprio nella serata di ieri ha ipotecato il passaggio in finale di Champions League espugnando niente meno che l’Emirates Stadium.

Nel calcio però, si sa, si è in qualche modo obbligati a guardare avanti, pianificando il futuro con un certo anticipo. E per quanto il rendimento attuale del difensore, tra l’altro Capitano del PSG, resti di alto livello, la dirigenza del club transalpino nonché lo stesso ottimo Luis Enrique (davvero bravo a tirare fuori il meglio dal suo gruppo proprio nell’anno della cessione di un certo Kylian Mbappé) avrebbero deciso di fare a meno di Marquinhos già a partire dalla prossima stagione.

L’ex Roma, un vero e proprio senatore dello spogliatoio, dovrebbe salutare la truppa subito dopo l’atteso appuntamento col Mondiale per Club, vera e propria vetrina per la sfrenata ambizione del patron Nasser Al-Khelaifi.

Il sodalizio franco-qatariota avrebbe già trovato l’erede perfetto dell’ex calciatore della Roma: i fari, come riferito con dovizia di particolari dal portale ‘Fichajjes.net’, sono puntati in Spagna, dove gioca un classe 2004 già messo nel mirino dai giallorossi e dal Milan, oltre che recentemente anche dall’Atletico Madrid.

Mosquera, irrompe il PSG: 40 milioni sul piatto

Stiamo parlando di Cristhian Mosquera, il centrale ispano-colombiano che alla tenera età di 20 anni è già una colonna del Valencia, nobile decaduta del calcio spagnolo che solo grazie ad un ottimo mese di aprile si è tirato fuori, sebbene non sia ancora matematica la permanenza nella massima serie, dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Contratto in scadenza nel 2026, pretendenti che si stanno moltiplicando negli ultimi giorni, legittima ambizione di fare da subito il grande salto in un club che possa lottare per grandi traguardi, Mosquera è destinato all’addio. Anche perché la situazione economico-finanziaria del ‘Los Murcielagos’ impone dei dolorosi sacrifici tecnici.

Non avendo particolari problemi a pagare una non meglio precisata clausola di 40 milioni legata al contratto del calciatore col club (ad ogni modo il Valencia sarebbe ‘obbligato’ a prendere in considerazione anche offerte intorno ai 30 milioni), il PSG si issa sul trono come candidata favorita all’acquisto del gioiello. Con buona pace di Ghisolfi e di Ibrahimovic, che già avevano avviato dei contatti esplorativi con l’entourage del giocatore.