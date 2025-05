Calciomercato Roma, ritorno clamoroso e addio Dovbyk

In casa Roma, di fatto, ci sono delle novità di calciomercato sul futuro di Artem Dovbyk.

Dopo la vittoria sul Verona, di fatto, la Roma ha ottenuto un successo che può cambiare la sua intera stagione. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto domenica scorsa allo Stadio San Siro l’Inter di Simone Inzaghi.

Con questa vittoria, considerando anche i mezzi passi falsi di Bologna e Lazio contro Udinese e Parma, la squadra capitolina ha ridotto tantissimo il proprio dal quarto posto. Basta pensare che ora la Roma ha solo due punti di svantaggio dalla Juentus quarta guidata dal tecnico crotato Igor Tudor.

Archiviata la vittoria contro l’Inter, dunque, il team agli ordini di Claudio Ranieri è atteso dalla gara fondamentale di domenica contro la Fiorentina. Tuttavia, prima della partita contro la squadra toscana, in casa giallorossa bisogna registrare delle novità sul futuro di uno dei giocatori che ha deluso di più nel match contro la ‘Beneamata’, ovvero Artem Dovbyk.

Calciomercato Roma, che colpo di scena sul futuro di Artem Dovbyk: ecco le ultime notizie

Secondo quanto riportato dal media spagnolo ‘Sport’, infatti, il centravanti ucraino potrebbe tornare al Girona. Il club catalano, dunque, vorrebbe riportare Artem Dovbyk a giocare al Montilivi. Anche perché i vari Miovski ed Abel Ruiz hanno deluso sia l’allenatore Michel che i tifosi dei biancorossi.

La Roma, dal canto suo, non ha la minima intenzione di svendere Artem Dovbyk. Quest’ultimo, infatti, è stato preso dal Girona la scorsa estate per ben 31 milioni di euro. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente delle novità sul futuro del centravanti ucraino che, nonostante i 16 gol segnati, non ha convinto nel suo primo anno con i giallorossi.