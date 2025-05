Salta Roma-Fiorentina: infortunio muscolare e sostituzione immediata

Un giocatore salterà Roma-Fiorentina di domenica prossima a causa di un infortunio.

La Roma di Claudio Ranieri ha fornito un grandissimo segnale nella lotta al quarto posto. I giallorossi, infatti, hanno vinto allo Stadio San Siro contro l’Inter con il gol realizzato da Matias Soulé.

Con questo successo, visti anche i pareggi rimediati da Lazio e Bologna e contro Parma ed Udinese, la Roma ha adesso solo due punti di svantaggio dalla Juve quarta. Proprio per questo motivo, di fatto, la prossima gara di campionato sarà decisiva per i giallorossi per cercare di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League.

La Roma, dunque, deve assolutamente battere domenica prossimo contro la Fiorentina. Nel frattempo, però, per questa gara bisogna già registrare un importante aggiornamento.

Roma-Fiorentina, un giocatore non ci sarà per colpa di un infortunio muscolare: le ultime

La Fiorentina, infatti, sta giocando in questi minuti la semifinale di andata di Conference League contro il Betis Siviglia. I viola stanno perdendo 1-0 a causa del gol segnato da Ezzalzouli al 6′, ma Raffaele Palladino è stato anche costretto a compiere un cambio per colpa di un infortunio.

Alla mezz’ora, di fatto, il tecnico toscano ha dovuto cambiare Daniele Cataldi con Adli. L’ex centrocampista della Lazio, dunque, difficilmente ci sarà contro la Roma, visto che ha riportato un infortunio muscolare al quadricipite femorale.