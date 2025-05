Donnarumma all’Inter, nuovo tradimento e affare chiuso

Le recenti straordinarie prestazioni di Gigio hanno dato nuova vita alle voci su un milionario addio: l’accordo sta per chiudersi

‘From zero to hero‘, dicono gli americani quando si tratta di spiegare la parabola di un atleta che, partendo da una situazione di difficoltà e da una bassa stima mostrata nei suoi confronti, assurgono allo status di eroe. Di salvatore della patria. Di patrimonio da blindare. Di simbolo di una possibile leggendaria vittoria.

Questa è la parabola di Gigio Donnarumma, uno a cui sono state addossate tutte le responsabilità del mondo giusto tre anni fa quando, nella maledetta notte del ‘Bernabeu‘, regalò il gol del pareggio al Real Madrid, che poi colpì altre due volte un frastornato PSG estromettendolo dalla Champions.

Ancora incerto anche nelle successive uscite europee della sua squadra, il nativo di Castellammare di Stabia ha dovuto attendere un po’ per prendersi le sue rivincite. Messo in discussione anche in Ligue 1 dopo alcune dolorose esclusioni, prima di Natale, decise dal tecnico Luis Enrique, il portierone azzurro ha cambiato, forse per sempre, la sua avventura parigina nella magica notte di Anfield. Quando, dopo aver salvato già la sua squadra nei tempi regolamentari, riuscì a parare due calci di rigore regalando ai transalpini il passaggio ai quarti di finale.

È stato in questo preciso momento che a Parigi hanno scoperto la grandezza di Gigio. Uno che è e resta nei pensieri di mercato di Juventus ed Inter sia per la supposta volontà dell’estremo difensore di tornare in Italia, sia per il contratto in scadenza nel 2026 ancora non prolungato dalla dirigenza francese.

Donnarumma, rinnovo in bilico e sirene dalla Premier

Come riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, nella capitale francese è scattata l’ora di sedersi al tavolo della trattative con l’entourage del portiere. Un qualcosa che non può più essere differito, visto che sull’ex rossonero stanno per piombare, agguerriti più che mai, tanti blasonati club di Premier League.

L’ingaggio del portiere campano, fissato a 10 milioni di euro netti a stagione, rappresenta un problema sia nella nuova proposta di rinnovo che dovrebbe arrivare dal Ds Luis Campos, sia per i sogni di mercato dei bianconeri ma soprattutto dei nerazzurri.

Nelle ultime settimane il dialogo sul prolungamento del matrimonio è ripreso, ma senza significativi progressi. Alla finestra, come detto, restano le società inglesi, letteralmente abbagliate dalle prodezze di un uomo che già diede, in quella fantastica serata – per l’Italia di Roberto Mancini – un dispiacere enorme a tutti i tifosi dei ‘Tre Leoni‘.

Intanto, a tirare la volata per una permanenza di Gigio a Parigi ci stanno pensando quegli stessi quotidiani francesi che fino a qualche settimana fa ne chiedevano la testa. Anche l’Inter, che riflette da tempo su un addio anticipato di Sommer, sogna ancora il grande colpo, diventato però quasi impossibile dopo le recenti imprese di campo dell’enfant prodige cresciuto a Milanello.