I Friedkin rilanciano: nuovo acquisto e calciomercato ribaltato

La nuova figura chiamata dai Friedkin rivoluzionerà le logiche di mercato della Roma e non solo: arriva l’aiutino per la dirigenza

Ci siamo. O meglio dovremmo esserci, stando a quanto detto da Florent Ghisolfi sui tempi di attesa per la comunicazione del nuovo allenatore che guiderà il club giallorosso a partire dalla prossima stagione. Intanto però, impazza giustamente il calciomercato dei giocatori, i veri protagonisti del campo. Quelli che, tra conferme, cessioni e nuovi arrivi, comporranno la rosa della Roma nella prossima stagione.

Il dirigente francese ha lanciato i suoi emissari in giro per l’Italia, l’Europa e il mondo a caccia di profili utili alla causa. Chissà se nel reclutamento degli eletti l’ex Nizza si sia fatto già guidare dal nuovo tecnico (che magari è stato già scelto ma semplicemente non comunicato pubblicamente) o se si tratta di iniziative valide a prescindere da chi effettivamente raccoglierà la pesante eredità di Claudio Ranieri alla guida del club.

Quello che appare sempre più probabile, stando alle indiscrezioni riportate dal portale ‘Cityam.com‘, è che il lavoro del dirigente -così come quello del suo omologo all’Everton, Nicky Hammond – sarà coadiuvato da una nuova figura. Un responsabile delle operazioni calcistiche che sarà una diretta emanazione di una nuova società di dati in procinto di essere acquistata – e di fatto inserita nell’organigramma societario – dalla famiglia Friedkin.

Dall’algoritmo alla società di dati: nuovo ingresso nei club dei Friedkin

Già noti, e contestati fortemente da buona parte della piazza, per essersi avvalsi di un algoritmo gestito dalla società italo-inglese CAA Base nella scelta del successore di De Rossi dopo il suo clamoroso esonero, i Friedkin ci riprovano. Decidendo di provare un rivoluzionario modo di fare mercato sia all’Everton che alla Roma.

Gli americani sarebbero infatti in trattativa per l’acquisto di una data company che possa aiutare l’allenatore dei Toffees David Moyes nel valutare i profili più adatti alla sua idea di gioco. Dopo l’acquisto del club di Liverpool, e la successiva riorganizzazione interna che ha visto Hammond sostituire il Ds Thelwell, con la nomina di Angus Kinnear come CEO del club inglese, Dan e Ryan stanno per ristrutturare nuovamente l’organigramma della società con l’inserimento di una nuova figura che sarà appunto affiancata dalla suddetta società di dati.

I servizi e parte del lavoro preliminare svolto da tale azienda verrebbero inoltre utilizzati anche dalla società giallorossa come una sorta di integrazione rispetto al ‘normale’ lavoro di scouting già fatto dalla squadra diretta da Ghisolfi. Un ulteriore tassello che potrebbe, dicono i maligni, svuotare di competenza il dirigente transalpino, il cui futuro a Trigoria resta ancora da definire.