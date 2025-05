Ancelotti non aspettava altro: svolta clamorosa, la firma arriva così

Il futuro di Carlo Ancelotti, una telenovela ben lungi dal suo epilogo: i nuovi contatti ne riscrivono in maniera decisiva il finale

Uno dei temi che sta calamitando l’attenzione mediatica riguarda sicuramente il futuro di Carlo Ancelotti. Dopo la sconfitta in Copa del Rey del ‘suo’ Real Madrid, infatti, il tecnico dei Blancos continua ad essere al centro del lungo tira e molla che vede protagonisti Florentino Perez e la Federazione brasiliana.

Complice anche una stagione in chiaro scuro, Perez ha deciso di chiudere anzitempo l’avventura di Ancelotti sulla panchina delle Merengues. Tutto finito? Assolutamente no. Il pressing del Brasile, da tempo sulle tracce dell’ex tecnico di Juve, Milan e Napoli si è intensificato al punto da permettere alla Federazione verdeoro di raggiungere un accordo di massima con il tecnico italiano.

Indispettito dall’evolvere di una trattativa condotta ad un certo punto a ‘carte scoperte’, il Real ha quindi deciso di fare spallucce sulla possibilità di ‘liberare’ Ancelotti prima dell’inizio del Mondiale per Club. Motivazioni economiche addotte in tempi e in modi diversi per spiegare l’improvviso dietrofront hanno fatto da cornice ad una situazione in realtà molto più complessa. La trattativa, però, resta ancora in piedi e non è affatto naufragata.

Ancelotti-Brasile, la sorpresa che non ti aspetti: ecco cosa sta succedendo

Secondo sky.de – infatti – filtra ottimismo sulla possibilità che Ancelotti alla fine riesca a concludere la lunga trattativa con la Federazione Brasiliana. A tal proposito, è stata smentita l’indiscrezione secondo la quale il tecnico del Real Madrid avrebbe comunicato ai vertici della Nazionale verdeoro l’impossibilità ad accettare la panchina del Brasile. I dialoghi vanno avanti forti dell’accordo verbale che le parti hanno maturato nei giorni scorsi.

Nella stessa scia si colloca Relevo, secondo le cui informazioni Ancelotti resta l’obiettivo numero del Brasile che proverà a giocarsi fino in fondo le chances di chiudere una trattativa improvvisamente ripartita dopo essere stata sul punto di naufragare. Oggetto del desiderio di un club saudita, disposto a mettere sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro per provare a far saltare il banco, Ancelotti ha messo ormai da tempo l’opzione brasiliana in cima alla lista delle sue priorità.

Sogno che, allo stato attuale della situazione, non è affatto tramontato. Servirà comunque un ottimo lavoro diplomatico per incastrare al meglio le tessere di un mosaico soggetto a continui rovesci nelle ultime frenetiche ore.