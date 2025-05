Bomba Radio Radio: la Roma ha scelto il nuovo allenatore

In casa Roma, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento su chi sarà il prossimo allenatore della Roma.

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro l’Inter, di fatto, la Roma ha compiuto un importantissimo passo verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Con la vittoria sui nerazzurri, visto anche il pari del Bologna ad Udine, i giallorossi infatti hanno adesso solo due punti di svantaggio dalla Juve quarta.

Archiviato il match contro l’Inter, dunque, la Roma di Claudio Ranieri è attesa da un’altra tappa fondamentale nella corsa al quarto posto. Domenica sera, infatti, allo Stadio Olimpico arriverà la Fiorentina di Raffaele Palladino, che ieri ha perso per 2-1 la semifinale di andata di Conference League contro il Betis Siviglia.

La Roma, quindi, deve assolutamente battere la squadra viola per aumentare ancora di più le proprie speranze di staccare il pass per la Champions League dell’anno prossimo. Nel frattempo, però, in casa giallorossa bisogna registrare una novità su chi potrebbe essere il nuovo allenatore del team capitolino.

Nuovo allenatore Roma, ecco chi hanno scelto i Friedkin: ecco l’annuncio

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Radio’, di fatto, i dirigenti della Roma avrebbero scelto Cesc Fabregas come prossima guida tecnica. L’attuale allenatore del Como avrebbe superato Stefano Pioli in un testa a testa che sarebbe stato risolto solo in queste ultime ore.

Sul possibile approdo di Cesc Fabregas alla Roma si era parlato già nelle scorse settimane, anche se queste indiscrezioni di ‘Radio Radio’ sembra noessere più nette rispetto alle notizie circolate in questi ultimi giorni. La cosa certa è che nelle prossime settimane ci saranno sicuramente ulteriori novità su chi sarà il sostituto di Claudio Ranieri alla guida della squadra giallorossa.