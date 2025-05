Resa dei conti Roma, firma Svilar: è arrivato in città

Il futuro di Mile Svilar rappresenta un tema molto caldo in casa Roma: gli ultimi sviluppi non passano inosservati

Tra le note più liete di una stagione che lo ha incensato a vero baluardo della Roma impossibile non analizzare la crescita esponenziale di Mile Svilar. Autorevole protagonista della risalita dei giallorossi in campionato, l’ex estremo difensore del Benfica si è caricato la squadra sulle spalle, mettendo in mostra talento, qualità e carisma da vendere.

Ormai da settimane, però, a tenere banco è la questione riguardante il suo rinnovo contrattuale. Svilar è infatti legato alla Roma da un contratto in scadenza fino al 2027 in virtù del quale percepisce circa un milione di euro a stagione. Troppo pochi per un portiere sul quale hanno ormai messo gli occhi le big di tutta Europa, a cominciare da Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United ma non solo. La priorità dell’estremo difensore – ad ogni modo – è stato sempre il rinnovo con la Roma. Trapela un certo ottimismo sulla possibilità di chiudere la trattativa con la tanto attesa fumata bianca. Tuttavia, saranno necessari ulteriori passi formali per ricucire la distanza che ancora persiste tra le richieste dell’entourage di Svilar e l’offerta, ritoccata al rialzo, da parte della Roma.

Calciomercato Roma, Svilar a cena con il suo agente: possibile un incontro con la società

A tal proposito – come evidenziato da ‘La Repubblica’ edizione romana – l’agente di Svilar si trova a Roma e questa sera è a cena con l’estremo difensore giallorosso. Inoltre, non va affatto escluso un incontro tra l’entourage del portiere e il club per riaprire il tema riguardante il rinnovo di contratto.

Ore potenzialmente molto calde, dunque, sul fronte Svilar. Pur ostentando calma per bocca di Ghisolfi, la Roma chiaramente non vuole portare per le lunghe le trattative per il rinnovo di un pilastro del nuovo progetto tecnico. Un punto di riferimento dentro e fuori dal campo che si è guadagnato a suon di parate e di prestazioni importanti la palma di vero leader. Idolo dei tifosi – la Curva Sud gli ha anche dedicato uno striscione invitando la Roma ad accelerare per il suo rinnovo – Svilar vuole continuare la sua esperienza nella Capitale. Il blitz nella Capitale del suo agente potrebbe rappresentare un turning point importante: vi terremo aggiornati sui possibili imminenti sviluppi della vicenda.