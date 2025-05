Colpo di scena Inter-Roma, il bis è servito: ecco il maxi affare

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro la Fiorentina, in casa Roma le indiscrezioni di mercato continuano a tenere banco

Galvanizzata dall’importantissimo successo maturato a San Siro contro l’Inter, la Roma di Claudio Ranieri si sta preparando al delicato impegno in campionato contro la Fiorentina. Partita di nevralgica importanza che, a quattro giornate dal termine della stagione, ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio spartiacque. I giallorossi vogliono dare continuità al filotto di risultati utili consecutivi; nel frattempo, però, l’area tecnica è già all’opera per allestire la squadra del futuro.

In attesa dell’annuncio definitivo riguardante l’allenatore chiamato a raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri, Ghisolfi ha già cominciato a muovere le sue pedine per non farsi trovare impreparato. In entrata, dal momento che non sono pochi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento del dirigente francese, ma non solo. A tal proposito, occhio ai nuovi possibili intrecci con l’Inter. A tal proposito, oltre alla questione Zalewski – che i nerazzurri sembrano essere orientati a riscattare – nelle prossime settimane potrebbero ritornare in auge anche i colloqui con Pellegrini. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Grecia, però, chiama nuovamente in causa i due club.

Calciomercato Roma, Correa ed El Shaarawy nel mirino dell’Inter

Rilanciando gli spifferi di mercato emersi in maniera carsica negli ultimi giorni, Gazzetta.gr ha infatti accostato all’Olympiacos, alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare la propria batteria di esterni e il reparto offensivo, El Shaarawy e Correa.

Non è la prima volta – in realtà – che il club del Pireo effettua sondaggi esplorativi per il ‘Faraone’. Stando alla fonte sopra citata, i biancorossi sarebbero ora pronti a ritornare alla carica per capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia comunque molto complicata. La volontà della Roma, infatti, è quella di continuare a puntare su un calciatore che anche in questa stagione è stato capace di ritagliarsi importanti spazi quando chiamato in causa.

Molto più denso di contenuti, invece, il pressing dell’Olympiacos per Correa. Protagonista di un’altra stagione largamente al di sotto delle aspettative, complice anche la situazione contrattuale con l’Inter, l’attaccante argentino ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova destinazione per la prossima finestra estiva di calciomercato. Finito nel mirino – in tempi e in modi diversi – di diverse compagini turche, per Correa potrebbe dunque profilarsi, un po’ a sorpresa, un assalto convinto da parte della compagine di Atene. Staremo a vedere cosa succederà.