Firma UFFICIALE prima di Roma-Fiorentina: accordo mostruoso

Il club giallorosso ha dato evidenza ufficiale di una firma che cambia anche le prospettive economiche della società: c’è l’annuncio

Manca ormai sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Fiorentina, una partita davvero cruciale per le rinnovate ambizioni della Roma di ritagliarsi un posto al sole nell’Europa che conta per la prossima stagione.

Eventualmente superato lo scoglio viola con una vittoria che appare l’unico vero risultato a disposizione dei ragazzi di Ranieri, ci sarebbero poi altri ostacoli da superare se si vuole continuare a cullare il sogno Champions, ma molte delle speranze – considerando anche lo sconto diretto tra Bologna e Juve nella stessa giornata di campionato – passano dalla sfida ai Viola, reduci dalla dura battaglia contro il Real Betis nell’andata delle semifinali di Conference League.

Proprio alla vigilia dell’importante match contro i toscani, la società giallorossa ha dato l’annuncio ufficiale sulla chiusura di un accordo commerciale davvero prestigioso. Basti pensare che storico ed attuale ambassador del gigante che ha chiuso la partnership con i giallorossi è un certo Valentino Rossi. Una vera e propria icona dello sport italiano.

Roma, accordo con Monster Energy: la nota UFFICIALE

“Monster Energy è il nuovo Official Energy Drink Partner dell’AS Roma“. Così si apre il comunicato ufficiale del club capitolino a proposito dell’avvenuta chiusura dell’importante accordo commerciale chiuso poche ore fa.

“La forza e l’adrenalina di Monster Energy per l’AS Roma: nasce così una nuova entusiasmante partnership pluriennale che sintetizza lo spirito dinamico e ambizioso di due brand di fama internazionale. Monster Energy è da tempo protagonista nel panorama sportivo mondiale ed ha scelto di fare il suo esordio nel calcio italiano per promuovere i valori di energia, forza e resilienza insieme ad un team iconico e in costante crescita di popolarità come l’AS Roma“, si legge nella nota.

“Un percorso condiviso che inizierà in maniera sorprendente allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Fiorentina, una partita che richiederà una carica extra di energia sia sul prato che sugli spalti”, conclude l’account ufficiale della società di Trigoria.