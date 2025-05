Non solo Osimhen, la Juve ‘saccheggia’ il Napoli: scacco matto Giuntoli

Proseguono le indiscrezioni in casa Juventus, impegnata in un finale di stagione frenetico e alla ricerca di nuove soluzioni per rinforzare l’organico

Lavori in corso in casa Juventus. La calma apparente che sembra albergare nel quartier generale bianconero in realtà nasconde uno scenario molto più magmatico. Alla luce delle tante difficoltà vissute sotto la gestione Thiago Motta, la ‘Vecchia Signora’ sarà infatti chiamata ad un vero e proprio tour de force per centrare il quarto posto, obiettivo minimo stagionale. La gara del Dall’Ara contro il Bologna, sotto questo punto di vista, ha tutta l’aria per essere definita un autentico spartiacque.

Sotto traccia – intanto – Cristiano Giuntoli sta provando a tessere le trame per la Juventus del domani. Rispetto all’anno scorso, però, tante cose sono cambiate. La diade Giuntoli-Thiago Motta non ha dato i frutti che tutto l’ambiente si auspicava. A cominciare da Elkann che potrebbe anche decidere di ridimensionare la sfera d’influenza del football director della Juventus.

Con tutto ciò che ne consegue. In un modo o nell’altro, dunque, quella che comincerà ormai tra poche settimane sarà una sessione estiva di calciomercato nella quale l’ex dirigente del Napoli si giocherà una fetta importante del suo futuro all’ombra della Mole. A cominciare dalla scelta del nuovo allenatore (in caso di mancata conferma di Tudor) per proseguire con la nuova sessione trasferimenti: Giuntoli non può più sbagliare.

Calciomercato Juventus, un regalo dopo l’altro: Giuntoli non molla il suo pupillo

Il sogno di mercato della Juventus, non è un mistero, continua ad essere Victor Osimhen. Per riuscire ad accontentare il Napoli, però, il club bianconero non potrà sfruttare il viatico della clausola rescissoria, valida soltanto per l’estero. Tuttavia, in un discorso più ampio, non è affatto escluso che ‘Madama’ faccia un pensierino anche per Anguissa che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto ed è orientato a fare le valigie al termine della stagione.

Intervenuto nel corso di ‘Fuori di Juve’, trasmissione di Radio Bianconera, il giornalista Rai Paolo Paganini ha approfondito quest’ultimo tema, analizzando anche i possibili scenari per il futuro di Douglas Luiz. Ecco quanto riferito sull’argomento: “Douglas Luiz andrà via anche se la Juve cercherà di non fare minusvalenza. I bianconeri possono tenere d’occhio un calciatore come Anguissa che non ha rinnovato col Napoli. Se deve fare un sacrificio, Giuntoli lo farà in attacco. Non credo che se arrivi Conte, Giuntoli possa andare via: credo che il dirigente rimarrà”.