Juve colpita e affondata, polveriera Vlahovic: l’hanno combinata grossa

L’attaccante serbo continua a far parlare di sé più in discorsi extra campo che per quanto successo all’interno del perimetro di gioco

Impegnata tra poche ore nel delicato confronto del Dall’Ara contro il Bologna, la Juventus vuole lanciare un altro messaggio importante alla concorrenza per provare a consolidare il quarto posto. Reduci dalla vittoria casalinga contro il Monza, gli uomini di Tudor vogliono chiudere nel migliore dei modi una stagione avara di grandi soddisfazioni. In vista della prossima estate, però, dovranno essere affrontati diversi casi.

A cominciare da quello relativo a Dusan Vlahovic, ormai non più centrale nel progetto tecnico bianconero e in odore di cessione. L’attaccante serbo non è mai stato così lontano dalla Juventus che – dal canto suo – si accontenterebbe anche di una proposta da 30 milioni di euro per lasciarlo partire. I discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, del resto, sono in alto mare. Le parti non hanno in programma alcun tipo di incontro per provare a sbloccare una situazione che sta attraversando una fase di empasse totale. I margini di manovra sembrano essere ridotti al minimo.

Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic: “Probabilmente andrà via a zero”

A tal proposito, nelle ultime settimane diversi club turchi hanno provato a sondare il terreno per capire i margini di manovra. Tra questi, uno dei più attivi è stato sicuramente il Fenerbahçe di José Mourinho che, pur non avendo ancora fatto recapitare offerte concrete sulla scrivania dell’area tecnica della Juventus, sta fiutando l’affare.

Ma siamo davvero sicuri che la Juventus riesca a chiudere la cessione di Vlahovic nella prossima estate o potrebbero porsi le condizioni per un nuovo caso Dybala? Perdere a zero il calciatore rappresenterebbe un autentico bagno di sangue per la ‘Vecchia Signora’ visti gli oltre 80 milioni sborsati per portare l’ex attaccante della Fiorentina all’ombra della Mole. Si tratta però di uno scenario tutt’altro che utopistico suggerito da un post di Fabio Ravezzani sul suo profilo X.

Eccone il contenuto: “Scrissi all’epoca che Lukaku faceva reparto, era più trascinante. E molti juventini mi dissero: scherzi? Vlahovic è giovane, tra poco varrà molto di più. Infatti andrà via probabilmente a parametro zero e ha avuto uno stipendio tanto enorme quanto sprecato”. Intanto, il numero 9 della Juventus si appresta a saltare un’altra partita potenzialmente decisiva per le sorti dei bianconeri in stagione.