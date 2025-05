Addio immediato Dovbyk: bomba da 60 milioni

Calciomercato Roma, bomba Dovbyk da 60 milioni di euro: addio immediato e gran ritorno. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Artem Dovbyk continua ad essere uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni e discussioni in casa Roma, alla luce di prestazioni non sempre brillanti ma, al contempo, di un rendimento in termini realizzativi che non può in alcun modo dirsi insufficiente. Con la bella rete segnata domenica contro la Fiorentina, valsi gli ennesimi tre punti in una vittoria per 1-0, l’attaccante ucraino ha raggiunto quota 12 goal in Serie A.

Un bottino tutt’altro che esiguo se si ricordano altresì le difficoltà della squadra a inizio anno e, soprattutto, il naturale quanto necessario periodo di adattamento che un ruolo come quello da lui ricoperto richieda, a maggior ragione per chi sia nuovo al campionato italiano e ad una piazza delicata come quella giallorossa.

Qui, il numero 11 ha la simpatia e la fiducia di buona parte dei tifosi, consapevoli delle difficoltà sportive e personali, sulle quali ha insistito spesso anche lo stesso Claudio Ranieri, nonché altresì memori delle inflessioni vissute anche da giocatori di gran calibro in passato, quali Edin Dzeko.

Con la consapevolezza che siano ancora numerosi gli aspetti sui quali l’ex Girona debba lavorare per aiutare la squadra anche in termini di costruzione e respiro nel gioco spalle alla porta, la stagione di Dovbyk resta positiva, in attesa anche di nuove risposte in queste ultime e decisive tre giornate di campionato. Come accaduto già nelle precedenti settimane, però, il numero 11 giallorosso sta facendo parlare di sé anche in ottica calciomercato.

Dovbyk e la suggestione di un ritorno in Spagna: via libera da 60 milioni per la Real Sociedad

Le prestazioni non sempre convincenti in termini qualitativi, soprattutto in quelle gare dove sia mancato il suo contributo offensivo, avevano già sollevato discussioni e potenziali speculazioni circa un addio alla Roma dopo solamente un anno. La certezza del momento è legata alla necessità di restare concentrati su un presente troppo importante per pensare già all’estate e alle evoluzioni della campagna acquisti. Al contempo, però, non possono nemmeno essere sottovalutati gli aggiornamenti provenienti da una Spagna ben nota e cara allo stesso Dovbyk.

Nello specifico, stando a quanto scrivono le penne de El Gol Digital, dopo un solo anno nella Capitale, Dovbyk potrebbe tornare in Liga, dove rappresenterebbe un profilo ideale per la Real Sociedad. Da ormai un biennio, il club iberico è alla ricerca di un vero e proprio numero 9, con le caratteristiche dell’ucraino che parrebbero potenzialmente ideali per il gioco dei txuri-urdin.

Pagato 35 milioni di euro dalla Roma la scorsa estate, dopo il sorpasso all’Atletico Madrid, un eventuale approdo di Dovbyk alla Real Sociedad, almeno sul fronte economico, non dovrebbe essere troppo problematico. Sempre secondo la medesima fonte, infatti, potrebbe essere eventualmente orientata nelle casse giallorosse parte dei 60 milioni di euro che gli spagnoli si apprestano a incassare per una delle cessioni più probabili dei prossimi mesi, quella di Martin Zubimendi.