Il fattore Conte scuote la Roma: svolta Allegri-Gasperini, cambia tutto

Il tam tam mediatico relativo alle panchine delle big di Seria A non accenna a placarsi: il filo diretto coinvolge in maniera decisiva anche la Roma

In piena lotta per un posto in Champions League considerato una chimera fino a qualche settimana fa, la Roma non vuole più fermarsi. Contro la Fiorentina è arrivato – seppur a fatica – il diciannovesimo risultato utile consecutivo. Tre punti di vitale importanza che hanno permesso alla compagine di Ranieri, sia pur in coabitazione con la Juventus, di agganciare il quarto posto.

A calamitare l’attenzione mediatica in casa giallorossa, però, resta sempre la questione relativa al nuovo allenatore. Come rivelato da Ghisolfi in tempi non sospetti, i Friedkin stanno vagliando la lista presentata loro dall’area tecnica della Roma. Non dovrebbero passare molti giorni prima che la proprietà americana prenda la decisione definitiva in tal senso.

A tal proposito, nelle ultime ore è riemersa con una certa insistenza soprattutto la candidatura di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese – che aspetta ancora segnali dal Milan – non ha chiuso la porta all’ipotesi di approdare nella Capitale. Tuttavia, affinché il possibile binomio Allegri-Roma arrivi a comporsi, diverse tessere devono incastrarsi. A cominciare dalle mosse di Cardinale a proposito della scelta del nuovo DS, ma non solo.

Da Pioli ad Allegri, passando per Conte: le possibili scelte di Roma, Napoli e Juve

In una lista destinata a continue variazioni – in ottica Roma – non possono non essere presi in considerazioni i profili di Fabregas e Farioli. Tuttavia, occhio anche alla candidatura di Stefano Pioli.

A rincarare la dose sul tema è stato Stefano Salandin secondo il quale, allo stato attuale della situazione, la candidatura più probabile per la panchina della Roma sarebbe proprio quella dell’attuale tecnico dell’Al Nassr. Allegri, invece, sembra essere più vicino alla panchina del Napoli dal momento che Conte – stando alla fonte sopra citata – rappresenterebbe un candidato credibile per raccogliere l’eredità di Tudor e ritornare a Torino sulla panchina della Juventus.

Con Gasperini che potrebbe clamorosamente restare a Bergamo, da menzionare infine la situazione riguardante la panchina della Lazio: secondo Salandin, non sarebbe affatto da scartare l’ipotesi Gilardino, ancora alla ricerca di una panchina sulla quale rimettersi in gioco dopo il burrascoso epilogo sulla panchina del Genoa. Il domino delle panchine è ormai in procinto di partire.