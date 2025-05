La Roma spaventa i rossoneri: lampo di genio da 40 milioni

La Roma che punta la Champions League non intende però perdere d’occhio il mercato in vista della prossima stagione.

Ovunque l’annata sta virando verso la sua naturale conclusione. Ovunque si iniziano a tracciare i primi bilanci. La stagione prossima è praticamente già arrivata e le voci di mercato non fanno altro che ricordarlo quotidianamente.

Nonostante un po’ tutte le formazioni inseguano ancora un obiettivo, alcune anche due, la sempre più prossima sessione di mercato estivo spinge naturalmente a cercare nuovi obiettivi da acquisire. L’Europa del calcio si muove. Osservando da lontano cosa avviene in Premier League o nella Liga o in Bundesliga, si possono individuare anche progetti tecnici che riguardano più da vicino le formazioni italiane.

Da sempre il mercato è un infinito crocevia di situazioni che occorre saper cogliere, cercando di anticipare la nutrita concorrenza. Da settimane ormai i media si sono concentrati sul mercato e sui suoi possibili/probabili sviluppi estivi. Lo ha fatto anche eldesmarque.com che ci ha aggiornato riguardo la vicenda dell’attaccante brasiliano Antony dos Santos.

Antony dos Santos, in corsa c’è anche la Roma

Antony Matheus dos Santos, più semplicemente Antony, è l’attaccante brasiliano del Real Betis in prestito dal Manchester United. Il classe 2000 sta vivendo una stagione da assoluto protagonista.

Con i Red Devils Antony sembrava aver smarrito la sua vena realizzativa messa in mostra ai tempi dell’Ajax. Il passaggio in prestito al Real Betis ha restituito al calcio europeo un grande attaccante. Grazie alle sue prestazioni, ed alle sue reti, il club spagnolo è in ottima posizione di classifica nella Liga e punta alla finale di Conference League.

La sua stagione gli ha attirato le attenzioni di diversi top club europei, Roma e Bayer Leverkusen inclusi. Il Real Betis, però, non intende perdere il suo attaccante. Per tale motivo ha già avviato i contatti con il Manchester United per provare a convincere il club inglese a rinnovare il prestito dell’attaccante brasiliano per la prossima stagione.

Al contrario di quanto avvenuto nella stagione in corso, il Real Betis si accollerebbe quasi l’intero ingaggio di Antony. Il direttore sportivo del Manchester United, Christopher Vivell, ha assistito alla sfida di Conference League tra Real Betis e Fiorentina. Facile che si sia parlato anche del futuro prossimo dell’attaccante brasiliano.

Il Real Betis teme che qualche club, come la Roma alla ricerca di un bomber, si presenti al Manchester United con 40–50 milioni di euro. I Red Devils non rifiuterebbero una simile offerta ed il club spagnolo perderebbe il suo ‘puntero’. Quale allora il futuro di Antony? Per l’attaccante brasiliano vi è una sola certezza: non vi sarà ritorno in Premier League.