Polveriera Juventus, con Giuntoli è finita: Elkann ci mette la firma

Le voci riguardanti il futuro dell’attuale football director bianconero sono sempre più insistenti: la mossa dai piani alti non ammette repliche

Impegnata fino all’ultimo nella corsa per quello che fino a pochi mesi fa era considerato l’obiettivo minimo della stagione, la Juventus di Tudor non vuole farsi sfuggire la possibilità di strappare il pass per il quarto posto. La sfida con le due romane e il Bologna, però, si preannuncia più accesa che mai.

Ad ogni modo, a prescindere da quale sarà l’esito delle prossime uscite ufficiali, l’estate bianconera si preannuncia densa di profondi cambiamenti. In panchina, dove Tudor potrebbe chiudere la sua esperienza alla guida della ‘Vecchia Signora’ dopo il Mondiale per Club anche nel caso in cui riuscisse a centrare il quarto posto, ma anche dietro le scrivanie.

Dopo due campagne trasferimenti che continuano ad alimentare critiche e polemiche, Cristiano Giuntoli sembra essere più lontano dal progetto tecnico bianconero. Di fatto congelata nei suoi aspetti operativi già al momento della scelta del successore di Thiago Motta, la posizione del football director bianconero potrebbe andare incontro ad un ridimensionamento fatale nel corso delle prossime settimane.

Juventus, Giuntoli out: “Bocciato su tutta la linea dalla proprietà”

Sin dai giorni scorsi, in realtà, era trapelato un certo scetticismo sulla possibilità che le strade della Juventus e di Giuntoli potessero continuare. Il fatto che Elkann abbia di fatto bloccato Tognozzi era parso a molti un indizio indiretto di una volontà chiara da parte della proprietà. Di fatto, a decidere le sorti del post Tudor (eventualmente) sarà sempre Elkann: non si ripeterà quanto successo nel post Allegri.

Ma c’è di più. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda che, se confermati, potrebbero delineare un quadro ben preciso. Di seguito il virgolettato: “La proprietà Juventus ha bocciato su tutta la linea la figura di Cristiano Giuntoli. Quello che arriva è: non si può andare avanti con lui”.

Dalla gestione di alcuni casi spinosi – con Thiago Motta e Danilo in primis – ai rapporti con la squadra giudicati ‘pessimi’ oltre che le relazioni con i dirigenti: sarebbero diversi i fattori che farebbero propendere l’ago della bilancio verso un addio di Giuntoli a fine stagione. Il tutto con un mercato alle porte nella quale sembrano essere tanti gli aspetti da sistemare per riuscire a costruire una squadra realmente competitiva.