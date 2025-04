Terremoto Juve, Giuntoli fatto fuori: scelto il nuovo DS

La Juve giocherà domani contro il Parma, ma prima bisogna segnalare delle novità sul futuro di Cristiano Giuntoli.

Tra le squadre che hanno deluso di più in questa stagione bisogna sicuramente inserire la Juventus. Basta pensare solo all’avvicendamento in panchina tra Thiago Motta ed Igor Tudor.

La Juventus, infatti, non ha brillato in Champions League ed in campionato è stata discontinua sin dalla prima giornata. Con l’avvento di Igor Tudor sembrava che fosse tutto cambiato, ma poi il ko di mercoledì scorso allo Stadio Tardini contro il Parma ha ripiombato i bianconeri nell’incubo di non staccare il pass per la prossima edizione della massima competizione europea per club.

Senza la qualificazione in Champions League, di fatto, per la Juve ci sarebbero dei grossi problemi sia dal punto di vista del bilancio che da quello del calciomercato. Tuttavia, al netto di come andrà a finire questo campionato, in casa della ‘Vecchia Signora’ c’è la forte sensazione che per la prossima stagione stagione ci saranno tante novità. Questi cambiamenti, tra l’altro, potrebbero riguardare lo stesso Cristiano Giuntoli.

Juve, posizione di Cristiano Giuntoli a rischio: ecco il suo possibile sostituto

Gigi Iacomino, agente ed head scouting per Sport and Football management, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del portale ‘ilsognodelcuore.com’: “Cosa posso dire sul futuro di Cristiano Giuntoli? Senza la qualificazione in Champions League, di fatto, la sua posizione sarebbe fortemente a rischio”.

L’agente ha fatto anche il nome del possibile sostituto di Cristiano Giuntoli: “La Juve, così come ha fatto il Milan, sta capendo se c’è la possibilità di prendere Giovanni Sartori come nuovo direttore sportivo. Anche se il club rossonero sembra essere più intenzionato a chiudere per Igli Tare”.