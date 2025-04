Accordo Juve-Conte, Giuntoli rescinde: la clausola chiude i giochi

Importante rivelazione che cambia completamente il futuro del club bianconero: coinvolti dirigenti, allenatori e leggende già nell’organigramma della società

Il futuro è oggi. Il futuro è adesso. Non c’è più tempo da perdere, in casa Juve, in vista della programmazione non solo della prossima stagione, ma degli anni a venire. Dopo l’infelice esperienza fatta nel triennio di ritorno di Max Allegri, che ha portato in dote una misera Coppa Italia, e il fallimento dell’esperimento Thiago Motta, c’è aria di grandi cambiamenti alla Continassa.

Sebbene ancora formalmente in corsa per continuare a guidare la squadra bianconera anche dopo il Mondiale per Club che finirà a metà luglio, Igor Tudor ha realisticamente poche speranze di restare in panchina all’avvio ufficiale della prossima annata. La piazza spera che questo significhi aver esercitato la clausola di 500mila euro che permette al sodalizio piemontese di rescindere l’accordo col croato nonostante l’avvenuta qualificazione alla Champions – conditio sine qua non per il rinnovo automatico di Tudor – perché nessuno vorrebbe realisticamente prendere in considerazione una Juve fuori dall’Europa che conta nel 2025/26.

I tifosi bianconeri avrebbero già espresso la loro preferenza sul successore del tecnico slavo: al cuor – e agli innegabili grandi risultati che il salentino ottiene sempre, per lo meno quando si tratta di campionato – non si comanda, e allora ecco che il nome di Antonio Conte, già invocato nei periodi più bui della gestione Allegri, è sulla bocca di tutti.

Nella già difficile disegno che prevederebbe delle dimissioni del pugliese alla guida del Napoli bisogna anche aggiungere la riluttanza di Cristiano Giuntoli nel volersi affidare a lui per il futuro della Juve. Un ostacolo che potrebbe però essere abilmente aggirato dalla presenza di un’altra clausola.

Giuntoli out, la clausola non perdona: nuova coppia al comando

Il giornalista esperto di faccende bianconere Marcello Chirico, intervenuto alla trasmissione ‘Controcalcio‘ sul canale TikTok, ha lanciato una vera e propria bomba. Che potrebbe rivoluzionare i disegni della Juve per l’immediato futuro.

Esisterebbe una clausola, sostiene Chirico, che consentirebbe alla proprietà del club bianconero di rescindere anticipatamente il contratto quinquennale del Football Director ex Napoli se, al terzo anno di collaborazione, la stessa non fosse soddisfatta del lavoro svolto. E/o dei risultati ottenuti.

Ecco che allora, qualora la Juve fallisse l’appuntamento con la Champions nella stagione in corso, potrebbe liberarsi di Giuntoli, che rescinderebbe il contratto con la ‘Vecchia Signora’.

Secondo Chirico, nella pur malaugurata ipotesi di vedere i bianconeri fuori dalle prime quattro in campionato, nei desiderata di Elkann e soci ci sarebbe un disegno ben preciso: Antonio Conte in panchina e Giorgio Chiellini – già rappresentante del club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali – come Direttore Sportivo al posto del dirigente fiorentino. Boom. La rivoluzione è servita.