Roma-Juve al punto di svolta: accordo raggiunto, è finita

Roma e Juve sono al centro di una novità importante per la prossima stagione.

Dopo l’ultimo turno di campionato, di fatto, la Roma è realmente in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. I giallorossi, dopo la vittoria sul Verona ed il ko subito dalla Juve contro il Parma, hanno adesso solo tre punti di svantaggio dal Bologna quarto di Vincenzo Italiano.

Proprio per questo motivo, di fatto, la gara di domani contro l’Inter potrebbe essere risultare decisiva sia per la lotta scudetto che per l’accesso alla massima competizione europea per club. La Roma, dunque, dovrà fare di tutto per cercare di portare a casa tre punti fondamentali nella lotta al quarto posto.

Battere l’Inter, ovviamente, non sarà affatto facile per il team giallorosso che, però, sogna di compiere il grandissimo colpo. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra nerazzurra, in casa Roma bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro che riguarda anche la Juventus.

Roma, c’è un punto di svolta che riguarda anche la Juve: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal media ‘hihi2.com’, infatti, Stefano Pioli ha avvisato i dirigenti giallorossi che non lascerà la guida tecnica dell’Al-Nassr. L’ex allenatore del Milan, dunque, ha deciso di chiudere così le trattative con la Roma.

Questa novità sul futuro di Stefano Pioli, di fatto, interessa anche alla stessa Juventus. Anche la ‘Vecchia Signora’, infatti, era stato accostato al nome dell’attuale allenatore dell’Al-Nassr. Così come la Roma, infatti, anche il club bianconero cambierà allenatore nella prossima stagione, sempre se Igor Tudor non dovesse sovvertire tutti i pronostici.