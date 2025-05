La Juventus ha scelto il nuovo bomber: arriva con lo scambio

E’ iniziato il conto alla rovescia per la Juventus. Ultime tre gare di campionato per decidere l’immediato futuro. A partire dal mercato e dalla scelta dell’attaccante.

Quante volte si è scritto che la stagione della Juventus era arrivata ad un bivio. A tre giornate dalla fine non vi sono più biforcazioni ma un’unica strada da imboccare. Obbligatoriamente.

L’unica via che può salvare una stagione altrimenti fallimentare. La qualificazione alla prossima Champions League come sola ciambella di salvataggio per dirigenti e giocatori. Nella malaugurata ipotesi, osservandola dalla Continassa, di mancato approdo alla più remunerativa competizione europea sarebbero numerose le teste che andrebbero a cadere.

Dopo Thiago Motta il nome di Cristiano Giuntoli è quello più in bilico. Il direttore tecnico della Juventus sta camminando su un filo sottilissimo e sotto non ha più alcuna rete di protezione. Forse nemmeno più John Elkann che l’ha fortemente voluto a Torino. Ma c’è un mercato da pianificare con le sue prime immancabili indiscrezioni.

L’attaccante per la Juventus potrebbe arrivare dalla Premier

Tre gare alla fine per la Juventus di Igor Tudor ma Cristiano Giuntoli prova a ridisegnare la rosa che verrà. Nuova rivoluzione o soltanto ritocchi mirati? Al di là del piano che si deciderà di attuare il fronte offensivo bianconero sarà notevolmente ‘ritoccato’.

Sul profilo X l’insider di mercato Enganche rivela come: “Nelle ultime ore ci sono stati contatti tra la Juventus ed il Manchester United, i Red Devils hanno chiesto informazioni concrete sulla situazione di Douglas Luiz offrendo come contropartita uno tra Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee. Bianconeri monitorano entrambi“.

Con l’addio quasi certo di Dusan Vlahovic, la Juventus non può permettersi di perderlo tra un anno a parametro zero, con lo stesso Arek Milik in uscita nonostante il recentissimo rinnovo e con la situazione di Kolo Muani da monitorare e comprendere giorno dopo giorno, i bianconeri dovranno reperire sul mercato almeno due attaccanti di sicuro affidamento.

L’ex Atalanta Hojlund e l’ex Bologna Zirkzee sono ‘storici’ obiettivi della società bianconera. La cessione dell’acquisto più deludente della scorsa estate, Douglas Luiz, potrebbe risolvere un doppio problema. Probabilmente questa è una delle poche certezze in casa Juventus. Il campionato dirà il resto.