Scambio choc per Frattesi e addio Milan: Pellegrini chiude il cerchio

Scambio choc con l’Inter per Frattesi, non solo Lorenzo Pellegrini: un’altra pedina di scambio per la Roma e addio immediato Milan.

Con una stagione non ancora giunta al termine e, anzi, nel pieno di una fase decisiva e determinante per le sentenze finali e i consequenziali apparecchiamenti dei progetti tecnici a venire, sono tante le notizie di calciomercato in grado di infiammare le attenzioni in quel di Trigoria e non solo.

Nella Capitale, come noto, resta apertissima una questione allenatore che ancora non è stata disambiguata e che, dopo aver visto depennato definitivamente il nome di Stefano Pioli, ha portato ad un aumento di voci e speculazioni sulla posizione di Massimiliano Allegri.

Con una curiosità che aumenta col passare del tempo e con un’attesa legata anche alla data ipotetica del tanto famigerato annuncio del prossimo tecnico, la Roma si prepara altresì ai rimanenti impegni di Serie A, partendo proprio dalla delicatissima trasferta bergamasca di lunedì prossimo, dove, contro un’Atalanta distante ora cinque punti, potrebbe passare un pezzo a dir poco nobile della lotta per il prossimo approdo alla Champions League.

Intanto, all’indomani di una gara storica da parte dell’Inter proprio nella massima competizione continentale, fruttata la finale a Monaco alla squadra di Inzaghi grazie alla rete decisiva di Frattesi, arrivano sul centrocampista ex Roma aggiornamenti di calciomercato coinvolgenti i giallorossi e anche il Milan.

Calciomercato Roma, 2×1 per Frattesi: c’è anche Abraham

Che l’ex Sassuolo, cresciuto proprio nelle giovanili della Roma, piaccia in quel di Trigoria è cosa risaputa da almeno un biennio, come ben ricordano i vani tentativi di Tiago Pinto di portarlo nella Capitale e i successivi ma mai concreti affondi per garantirgli maggiore spazio dopo la ‘relegazione’ nelle gerarchie secondarie nell’Inter di Inzaghi.

Calciomercato Roma, 2×1 per Frattesi: c’è anche Abraham (Lapresse) – asromalive.it

Qui, come noto, Frattesi ha sempre avuto un ruolo e un impatto tutt’altro che snobbabile da subentrante alle spalle degli inamovibili Barella, Chalanoglu e Mkhitaryan, senza però per questo motivo figurare tra gli incedibili di Marotta e adepti. In tale ottica, arrivavano già nelle precedenti settimane voci relative ad un addio all’Inter a fine stagione con la Roma, tra le varie, potenzialmente interessate.

A ciò, adesso, bisogna aggiungere quanto si legge su NotizieMilan, a detta delle cui penne la Roma potrebbe aver trovato il chiavistello con uno scambio choc. Nello specifico, Frattesi potrebbe tornare a Roma in una trattativa coinvolgente Lorenzo Pellegrini, non nuovo ad accostamenti ad una squadra come l’Inter, con la quale, grazie anche all’operazione Zalewski dello scorso gennaio, l’osmosi di mercato è sempre stata abbastanza felice.

La grande e inattesa novità, però, riguarda il potenziale coinvolgimento anche di una seconda pedina di scambio, Tammy Abraham. Chiuso da Gimenez e da un calciomercato che potrebbe portare a Via Aldo Rossi ulteriori volti nuovi in attacco, l’ex Chelsea pare destinato a fare rientro, temporaneamente, a Roma la prossima estate. Ecco, dunque, un possibile coinvolgimento nella trattativa di scambio per Frattesi, in un vero e proprio formato 2×1 coinvolgente, di fatto, entrambe le big milanesi.