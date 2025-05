Allegri alla Roma ne segna la svolta: giochi chiusi e primo colpo

Il futuro del tecnico livornese chiama direttamente in causa anche la sua posizione: ecco quanto sta succedendo in casa giallorossa

Oltre a tenere vive le speranze per un piazzamento in Champions League, la Roma sta lavorando molto intensamente anche alla scelta del nuovo allenatore. Sono giorni di febbrile attesa per la decisione dei Friedkin, attesa in tempi relativamente brevi.

“Quando lo vorrà, sarà il presidente ad annunciarlo”: le parole di Claudio Ranieri nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro la Fiorentina hanno di fatto lanciato la volata in merito al profilo individuato dai Friedkin come erede del tecnico testaccino. Il borsino parla chiaro: negli ultimi giorni la candidatura di Massimiliano Allegri è tornata a scalare gerarchie importanti, pur nella consapevolezza che il tecnico livornese rappresenta una pista credibile per il Napoli in caso di addio di Conte.

Il tutto senza trascurare l’ipotesi Milan ancora in piedi benché strettamente collegata alla scelta del nuovo DS. Dal canto suo, l’ex allenatore della Juventus questa volta non ha chiuso all’ipotesi di volare nella Capitale. Per mettere a posto un mosaico ancora tutto da costruire, però, ci vorrà ancora del tempo.

Calciomercato Roma, Cristante con Allegri: come cambia il suo futuro

Pazienza e lucidità. La stessa che nelle ultime uscite stagionali ha messo in mostra Bryan Cristante che Ranieri sta continuando a preferire a Leandro Paredes. Con quello messo a referto contro la Fiorentina, sono infatti 35 i gettoni stagionali per il centrocampista della Roma per 2274 minuti complessivi impreziositi da due reti e tre assist. Più nello specifico, a partire dalla gara contro il Lecce del 29 marzo l’ex centrocampista dell’Atalanta ha totalizzato 441 minuti in campo.

Pur difettando in zona calda con alcune scelte nell’ultimo passaggio che si sono rivelate improvvide, Cristante sta rispondendo presente con prestazioni solide e concrete. A tal proposito, a fare il punto sui nuovi possibili scenari relativi al futuro del centrocampista giallorosso è l’edizione romana di ‘Leggo’. Secondo quanto messo in evidenza, rispetto a quanto era trapelato nei mesi scorsi, non è affatto scontata una partenza di Cristante a fine stagione.

A maggior ragione se dovesse arrivare a Trigoria Massimiliano Allegri, il tecnico che il 6 dicembre 2011 ha fatto esordire Cristante quando questi aveva soltanto 16 anni. Non è un mistero come poi – in tempi e in modi diversi – l’allenatore livornese ne abbia caldeggiato l’acquisto quando sedeva sulla panchina della Juventus: che si possano creare le premesse per un nuovo ‘sodalizio’ Cristante-Allegri? Ai posteri l’ardua sentenza.