Allegri alla Roma, svolta nella notte: le cifre UFFICIALI

Ci sono grosse novità sul possibile approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Roma.

Dopo il grandissimo successo di domenica scorsa allo Stadio San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, la Roma ha ottenuto un altro successo davvero importantissimo. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto la Fiorentina con il risultato finale di 1-0.

Il gol decisivo è stato realizzato da Artem Dovbyk negli istanti finali della prima frazione di gara, anche se bisogna sottolineare le grandissime parate fatte da Svilar sui vari tentativi di Moise Kean. Con questo successo, considerando anche il pari nello scontro diretto tra il Bologna e la Juventus, la Roma ha agguantato l’ultimo slot per staccare il pass per la prossima edizione della Champions League.

Gli uomini di Ranieri, infatti, sono quarti in compagnia della Lazio e della ‘Vecchia Signora’. Nel frattempo, però, bisogna segnalare una notizia importante sul possibile approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina giallorossa.

Il tecnico toscano può diventare il nuovo allenatore giallorosso: ecco perché

Come riportato dal sito di scommesse ‘sisal.it’, infatti, l’arrivo del tecnico toscano nel team capitolino è ‘solamente’ quotato a 4.00. Oltre a Max Allegri, di fatto, c’è anche un altro allenatore accostato alla Roma è quotato a questa cifra: Cesc Fabregas del Como.

Mentre un altro allenatore è stato eliminato da questa pista. Il tecnico in questione è Stefano Pioli, il quale è stato depennato dallo stesso Florent Ghisolfi. Le quote dei vari siti di scommesse, ovviamente, non sono notizie, ma comunque danno la sensazione di poter diventare veramente il nuovo allenatore della Roma.