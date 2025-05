Chiesa alla Roma, rilancio immediato: spunta anche Allegri

Chiesa alla Roma e rilancio immediato, nelle ore concitatissime per il nuovo allenatore spunta anche Massimiliano Allegri. Le ultime di calciomercato.

Con tante situazioni ancora in pieno divenire in casa Roma, non è mai troppo presto per poter parlare di calciomercato, alla luce delle numerose novità che gli addetti ai lavori attendono in quel di Trigoria. Da un lato, ovviamente, c’è una situazione apertissima sul fronte allenatore, destinata ad essere disambiguata prossimamente ma, ad oggi, non ancora in grado di far intravedere novità ufficiali.

Le notizie delle ultime settimane hanno permesso di circoscrivere la lista dei profili potenzialmente spendibili a nomi esperti ed italiani, conoscitori del nostro campionato e pressoché coerenti con le idee di gioco di Claudio Ranieri. Non casualmente, dopo la smentita su Gasperini da parte dello stesso Ranieri, anche nomi più esotici hanno perso quota, parallelamente al raffreddamento di suggestioni come quella legata a Farioli.

Depennato definitivamente anche il nome di Pioli, è Massimiliano Allegri uno dei potenzialmente spendibili di questa fase, al netto delle difficoltà sottese ad un suo possibile ingaggio, soprattutto da leggersi nell’ottica di ingerenze e avances che, soprattutto da Napoli o Milano, potrebbero ostacolare un arrivo dell’ex Juventus nella Capitale.

Chiesa alla Roma e la verità su Allegri: arriva l’annuncio

Intanto, come dicevamo, restano apertissimi i dossier su un fronte calciomercato che, anche in base al piazzamento finale della Roma, grandi novità potrebbe apportare in casa giallorossa nei prossimi mesi. La stagione finora risollevata grazie a Claudio Ranieri, infatti, non può far dimenticare le immani difficoltà della prima parentesi, così come alcune lacune e manchevolezze della rosa dovranno prossimamente rappresentare oggetto di attenzione da parte di Ghisolfi e colleghi.

Tra le varie, continua a segnalarsi la possibilità di vedere la Roma puntare su profili di gamba e strappo, non proprio copiosissimi all’interno dello scacchiere. Un po’come accaduto lo scorso anno, dunque, il nome di Federico Chiesa potrebbe tornare ad essere uno di quelli maggiormente suggestivi, soprattutto alla luce di una centralità mai ottenuta in quel di Liverpool.

A tal proposito, proprio nell’ottica di un ritorno di fiamma alla Roma dopo gli accostamenti della scorsa estate, si è così esposto Massimo Brambati, presso la trasmissione Maracanà, dove è spuntato anche il retroscena del rapporto tra Chiesa e Allegri ai tempi della Juventus.

“Un giocatore come Chiesa non può essere abbandonato: gioca pochissimo, ma ha vinto una Premier. Credo sia da recuperare e Roma potrebbe essere l’ambiente ideale. Ranieri sarebbe stato ideale per lui. Non è vero che non piaceva ad Allegri: dopo l’infortunio, aveva costantemente paura e ciò ne ha frenato il rendimento“.