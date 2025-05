Nuovo allenatore, Xavi è atterrato a Roma: cifre UFFICIALI e tifosi sconvolti

Nuovo allenatore Roma: anche Xavi è atterrato in città dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri. Le cifre sono ufficiali. Cosa sta succedendo

Arrivano i Friedkin o non arrivano? Arriverà la scelta del nuovo allenatore? Sono ore caldissime quelle nelle Capitale, perché c’è la sensazione che un annuncio su quello che sarà l’erede di Claudio Ranieri possa arrivare da un momento all’altro.

Detto questo, sappiamo benissimo che in queste ore in città c’è Massimiliano Allegri. Ufficialmente per gustarsi dal vivo qualche match degli Internazionali che adesso sono in corso al Foro Italico. Ma chissà, magari anche per un incontro con la proprietà americana della Roma che è in attesa in città. Vedremo nelle prossime ore se sotto questo aspetto ci saranno degli sviluppi. Anche se, secondo le informazioni che sono state riportate da Annalisa Ferrante, giornalista di LaRoma24, in città è da poco atterrato un altro tecnico, già accostato alla panchina della Roma.

Nuovo allenatore Roma: anche Xavi è in città

Tramite il proprio profilo X Ferrante ha scritto questo: “Xavi è atterrato poco fa all’aeroporto di Fiumicino. La quota per il suo approdo sulla panchina giallorossa è scesa da 50.00 a 7.50 in poco meno di 3 ore“. E sappiamo benissimo che i bookmaker, nel momento in cui hanno un sentore di una notizia, riescono comunque ad anticipare spesso qualcosa.

Il profilo di Xavi, come detto, è stato accostato alla Roma – ma anche alla Juventus – nel corso dei mesi scorsi. L’ex Barcellona è fermo proprio dalla scorsa estate quando ha deciso di lasciare il club catalano. Si è aggiornato, ha visto molte partite, e chissà che non possa essere lui il futuro tecnico dei giallorossi. Sarebbe una scelta “spiazzante” quella dei Friedkin, che come sappiamo non sono nemmeno nuovi a ribaltare da un momento all’altro le carte in tavola. Lo abbiamo visto in questa annata con tre cambi in panchina ma anche e soprattutto nel momento in cui è stato annunciato Mourinho. Nessuno se l’aspettava.