Doppia batosta Juve, offerta accettata: 100 milioni con Osimhen

L’attaccante nigeriano continua a rappresentare il centro collettore di numerose indiscrezioni: la svolta è dietro l’angolo, bianconeri avvisati

Mai come in questa stagione il piazzamento finale in campionato della Juventus ne ridisegnerà in maniera importante le strategie in sede di calciomercato. Per provare a dare un senso ad un campionato che definire problematico sarebbe solo un eufemismo, la ‘Vecchia Signora’ è chiamata a consolidare il quarto posto attualmente occupato in coabitazione con la Roma. In estate, però, si prevedono moltissimi cambiamenti.

Oltre alla scelta legata al nuovo possibile allenatore – Conte resta il sogno ma Tudor proverà a giocarsi fino in fondo le sue chances – il futuro di Cristiano Giuntoli rappresenterà un tema rovente. In uno scenario che si preannuncia piuttosto magmatico, a causa delle fallimentari campagne acquisti portate avanti negli ultimi mesi, non è infatti escluso un divorzio anticipato tra la ‘Vecchia Signora’ e il suo attuale football director.

Con tutto ciò che ne conseguirebbe a livello di strategie di mercato. Ecco perché – almeno per il momento – le chances che la Juventus riesca a mettere le mani su Osimhen, pallino proprio di Giuntoli, restano piuttosto basse. Per l’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli c’è infatti la fila di club esteri che, interessati al suo acquisto, possono far leva sulla clausola rescissoria (valida solo per l’estero) dal valore di 75 milioni di euro inserita nel suo contratto.

Calciomercato Juventus, Anguissa ed Osimhen in Arabia: le offerte sul piatto

A fare il punto sulla situazione riguardante Osimhen è l’edizione de ‘Il Mattino’. Legando con un filo rosso indelebile il futuro di Osimhen a quello di Anguissa, occhio ai nuovi possibili risvolti provenienti dall’Arabia. Il fondo PIF – che controlla l’Al-Hilal, l’Al-Ittihad, l’Al-Nassr e l’Al-Shabab, ha infatti presentato una doppia offerta.

Disposti a mettere sul piatto i 75 milioni della clausola rescissoria per strappare Osimhen alla concorrenza, il Fondo si appresta a trattare direttamente con l’entourage del calciatore. Il tema riguardante l’ingaggio è un aspetto da monitorare con estrema attenzione in quanto foriero di possibili sviluppi. Osimhen chiede infatti che gli venga corrisposto un ingaggio da circa 12 milioni di euro a stagione – lo stesso stipendio che di fatto percepisce al Galatasaray. Ecco perché sarà necessario trovare nuovi importanti investitori che finanzino il colpo.

Molto più fluida appare invece la situazione riguardante Anguissa (accostato in maniera poco convinta anche alla Juve) che, dopo aver memorizzato le difficoltà da parte del Chelsea nel fare irruzione nella trattativa, avrebbe aperto in maniera convinta alla proposta messa sul piatto dagli sceicchi con cui far saltare il banco. Pronti 25 milioni per il Napoli che, dal canto suo, non può tirare troppo la corda vista la particolare situazione contrattuale del calciatore.