Lascia la Roma per vincere la Champions: addio dopo un solo anno

C’è la Roma che continua decisa a sognare la qualificazione alla prossima Champions League e chi invece la saluta per andarla a vincere. Altrove.

Un tris di sfide decisive attendono la Roma di Claudio Ranieri. La coda è sempre la parte più dura da scorticare ed il finale di stagione giallorosso è lì a confermarlo.

Atalanta, Milan, Torino rappresentano le ultime asperità per conquistare la vetta più ambita, la qualificazione alla prossima Champions League. Un calendario sicuramente non facile ma, giunti a questo punto, occorre tenere d’occhio soltanto il traguardo da tagliare. Tre sfide che marcheranno la stagione in corso ma anche, e soprattutto, la stagione prossima.

La Roma, che sta cercando un nuovo tecnico al posto di Claudio Ranieri destinato, con pieno merito, ad entrare nello staff dirigenziale, sta mettendo in piedi un nuovo progetto. La sostanziosa dote che può arrivare dalla competizione più ricca d’Europa può ‘arricchire’ tale progetto ‘in fieri’ in maniera sostanziale.

Dalle parti di Trigoria è già partita la selezione più delicata, quella riguardante le entrate e le uscite.

Torna a casa per vincere la Champions League

Valutare, scegliere, selezionare. Senza dubbio rappresenta la fase più delicata che precede la prossima sessione di calciomercato, dove ciascun errore può essere pagato a caro prezzo.

Arrivato alla Roma soltanto la scorsa estate Saud Abdullah Abdulhamid, classe 1999, difensore della nazionale saudita, è stato il primo giocatore arabo a calcare i terreni di gioco italiani. Anche se assai poco. Secondo quanto risulta a Smashi Sports l’avventura in giallorosso del difensore arabo potrebbe pertanto già essere arrivata al capolinea.

Il suo futuro prossimo potrebbe essere nuovamente nella Roshan Saudi Professional League. E’ la formazione dell’Al-Ahli che lo vorrebbe riportare in patria. Il terzino destro Saud Abdullah Abdulhamid è stato acquistato dalla Roma dall’Al-Hilal per una cifra pari a 4 milioni di euro.

Soltanto pochi giorni fa l’Al-Ahli, per la prima volta nella sua storia, si è aggiudicato la Champions League asiatica. Ecco quindi che l’acquisto di Saud Abdullah Abdulhamid rappresenterebbe il primo tassello in vista della prossima stagione. Anche in casa Roma è arrivato il momento delle scelte decisive. Dal nuovo tecnico in giù.