Roma, nuovo infortunio muscolare: salta l’Atalanta

Roma, nuovo infortunio muscolare. Salta sicuramente l’Atalanta e domani si sottoporrà a degli esami strumentali. Tegola per Ranieri

Lunedì la Roma sarà impegnata in casa dell’Atalanta in un match che potrebbe decidere la stagione dei giallorossi. Il sogno è quello di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League che sarebbe clamoroso.

Detto che in questo momento in città impazza il toto allenatore, con Xavi che è atterrato a Fiumicino e le sue quote sono crollate, la squadra agli ordini di Ranieri si sta allenando per preparare al meglio il prossimo impegno. E da Trigoria, comunque, non arrivano delle buone notizie a dire il vero. Sì, perché uno dei big ha interrotto l’allenamento.

Roma, infortunio per Pellegrini: la situazione

Capitan Lorenzo Pellegrini ha interrotto l’allenamento odierno per dei problemi muscolari. E domani lo stesso centrocampista si sottoporrà a degli esami per capire l’entità effettiva del suo infortunio. A tre giornate dal termine, il rischio che possa aver concluso in anticipo la stagione, soprattutto se dovesse esserci una lesione, è altissimo. Intanto non sarà in campo nel prossimo impegno.

Ennesima tegola, quindi, in una stagione complicata sotto il profilo degli infortuni. Perché non possiamo in nessun modo dimenticare quello è stato il problema che ha colpito Dybala: la Joya ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per cercare di porre fine a tutti i suoi guai ed è per questo motivo che ha chiuso in anticipo la sua stagione. Sarebbe un peccato perdere un altro elemento che comunque, vuoi o non vuoi, nonostante le non esaltanti prestazioni, dava comunque qualcosa sotto il profilo tecnico alla squadra.

Vedremo ovviamente quello che dirà l’esito degli esami ai quali domani Pellegrini si sottoporrà. Sperando che non sia nulla di grave.