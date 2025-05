Hanno pagato la clausola di Thuram, addio Inter e firma al posto di Vlahovic: le ultime di calciomercato sull’effetto domino Inter-Juventus.

Entrati in una fase determinante della stagione, sono tanti i cambiamenti che si prospettano all’orizzonte per una pluralità di squadre e società, come ben testimonia anche la stessa situazione in casa Roma. Qui, come noto, bisognerà capire quale sorte attenda la panchina giallorossa per il dopo Ranieri, con il mister testaccino concentratissimo sul presente, ma anche sull’individuazione del nome giusto per il veniente progetto tecnico.

Thuram al posto di Vlahovic: hanno pagato la clausola (Lapresse) -asromalive.it

Intanto, con un rush finale determinante non solo per la Roma, sono tante le notizie che iniziano a toccare molteplici realtà del nostro campionato, soprattutto tra le fila più nobili. Lo ricorda bene, ad esempio, la delicata situazione in casa Juventus, dove l’operato di Tudor sarà finalizzato in quest’ultimo mese a salvare quell’obiettivo minimo rispondente al nome di qualificazione in Champions League, prima di un bilancio sul suo operato che permetta definitivamente di capire se siano intravedibili margini per non relegare la sua esperienza ad una mera traghettata.

Come noto, la vicenda in casa Juventus in panchina ben si intreccia anche con il mondo Roma e Napoli, alla luce dei concreti interessi bianconeri per Antonio Conte e, ancora, dei consequenziali preavvisi di De Laurentiis a Massimiliano Allegri, corteggiato e valutato con attenzione anche in quel di Trigoria.

Idea Thuram e addio Inter con la clausola: che intreccio con Vlahovic

Il mondo Juventus, oltre alla questione panchine, dovrà ben presto fare i conti anche con altri aspetti, durante lo svolgimento di un calciomercato che potrebbe ben presto vedere la Vecchia Signora intrecciare le proprie dinamiche anche con quelle di altre squadre di Serie A, Inter inclusa.

La squadra di Simone Inzaghi è alle prese con una lotta scudetto che, ad oggi, parrebbe avvantaggiare non poco il Napoli, anche alla luce di quel prioritario sguardo rivolto attualmente alla finale di Champions League, meritatamente e orgogliosamente conquistata martedì sera negli storici centoventi minuti contro il Barcellona.

A fine anno, al termine di una stagione che certamente non regalerà l’anelato triplete, sarà periodo di valutazioni, con nomi anche nobilissimi che potrebbero salutare Appiano Gentile. Nello specifico, stando a quanto si legge su TBR Football, l’Arsenal potrebbe dover andare incontro ad una rivalutazione delle sue priorità di mercato per il rinforzo dell’attacco. La serrata corsa europea e, soprattutto, in Premier League per Victor Gyokeres rende l’obiettivo svedese complicato, così come lo stesso prezzo di Alexander Isak potrebbe dover vedere i Gunners rinunciare all’affondo in casa Newcastle.

Ecco, dunque, che dalle penne della su citata fonte spunta proprio il nome di Marcus Thuram, autore dell’ennesima grande stagione in termini di prestazioni e realizzazione con la maglia dell’Inter. Parlando anche della sua clausola di 71 milioni di sterline, Thuram viene indicato come un rinforzo potenzialmente ideale per l’Arsenal.

L’intreccio con la Juventus, a questo punto, è presto dichiarato, alla luce degli interessi, ormai ben noti, in quel di Londra, anche per Dusan Vlahovic, ben più certo di un addio alla sua attuale squadra rispetto a Thuram, la cui posizione è in pieno divenire e destinata ad essere disambiguata, ovviamente, solamente dopo la data del 31 maggio.