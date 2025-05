Addio Milan senza clausola: accordo capitale

Addio Milan senza clausola: i contatti sono stati avviati e i rossoneri potrebbero perdere un big. Ecco la situazione

La Champions League è utopia. L’Europa League potrebbe arrivare solamente vincendo la Coppa Italia. In casa Milan, la situazione sportiva, è ai minimi termini. E vincere due trofei potrebbe solamente allievare il dolore per un’annata difficile.

Il cambio in panchina, da Fonseca a Conceicao, almeno in campionato non ha dato i suoi frutti. La squadra milanese anche in Champions è stata eliminata da una formazione assai meno forte – ma le colpe qui sono tutte di Theo Hernandez – lasciando così la possibilità di andare avanti nella massima competizione europea. Detto questo è evidente che, alla fine di questa stagione, ci sarà un cambio in panchina. E magari un ritorno di Allegri visto che, secondo le ultime informazioni riportate da Sky, il livornese non sarebbe nella lista della Roma.

Addio Leao senza clausola: il Chelsea vuole il portoghese

Ma non solo il nuovo allenatore, in casa Milan tiene banco anche il futuro di Rafa Leao. L’esterno offensivo portoghese ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro che potrebbe permettere a qualunque società di prenderlo senza nemmeno trattare. Ma sono una montagna di soldi che il Chelsea non è disposto a spendere.

Però, i Blues, secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da CaughtOffside, avrebbero iniziato i colloqui con il Milan per capire se c’è la disponibilità di prendere Leao a cifre diverse. E, si parla, di un Milan che si potrebbe anche “accontentare” di 75 milioni di euro per far partire il proprio attaccante. Contatti avviati con la squadra di Maresca ma non solo, anche l’Arsenal in tutto questo starebbe pensando alla possibile soluzione. Quindi Leao via senza clausola, è questa la situazione che si potrebbe creare alla fine di questa stagione.