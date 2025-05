Allegri e Xavi, fumata bianca per Roma e Milan: cifre UFFICIALI

Il mercato degli allenatori è pronto a prendere il via. La conferma di Raffaele Palladino alla Fiorentina è soltanto il primo tassello di un intrigante puzzle.

Certo è che il solco tracciato da Claudio Ranieri alla Roma è di quelli profondi. Se verrà ripreso o meno da colui che lo andrà a sostituire tra qualche settimana lo scopriremo solo vivendo. Dal 1° luglio in poi. Il post–Ranieri è l’argomento che tiene banco ormai da settimane a Trigoria, e non soltanto. Chi dopo il tecnico romano?

Decisione non facile da prendere anche se il tempo non è mancato e non manca tuttora. Il mandato dell’ex Cagliari portava in calce una data di cessazione del rapporto non procrastinabile: 30 giugno 2025. Nessuno, però, all’interno della società Roma immaginava, nemmeno lontanamente, che il tecnico romano potesse incidere così ‘pesantemente’.

Anche per questo la scelta del suo sostituto risulta così complicata.

Il ritorno in panchina di Allegri sblocca tutto

Anche per questo la Roma vola alto. Per sostituire Claudio Ranieri occorre un altro grande nome. E sono diversi i grandi nomi già accostati alla società giallorossa.

Per avere un quadro attendibile della situazione riguardante il nome del nuovo tecnico della Roma occorre sempre tenere d’occhio i numeri provenienti dalle agenzie di scommesse. In tal senso Sisal.it ci aggiorna in tempo reale delle variazioni d’umore, e di cifre, che caratterizzano il tema del giorno.

E se i numeri non ingannano la linea scelta dalla società giallorossa appare ben precisa. Cambiano i nomi di contorno ma non il protagonista assoluto. E se le quote ci parlano di Sarri dato a 16, Farioli e Gasperini a 12, Xavi a 4 come nomi spendibili per il post–Ranieri, è Massimiliano Allegri la conferma assoluta.

Il tecnico livornese, ex Milan e Juventus, è stabilmente in testa a quota 2.00. Dai numeri sembra che la Roma abbia scelto. Dietro consiglio di Claudio Ranieri, pronto ormai alla carriera dirigenziale.