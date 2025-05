Bomba Radio Radio: “Ecco il nuovo allenatore della Roma”

Nuovo allenatore Roma, arriva l’annuncio che non lascia spazio a dubbi: che bomba da parte di Radio Radio!

La questione allenatore resta una di quelle in grado di generare le maggiori attenzioni in casa Roma anche in una fase delicatissima e potenzialmente cruciale come questa. La squadra di Claudio Ranieri, attesa dagli ultimi tre impegni di campionato, sa bene di giocarsi nei rimanenti 270 minuti stagionali parte importante del proprio futuro, alla luce dell’ancora concreta, seppur complicata, possibilità di approdare tra le prime quattro.

Al netto del clamore e del valore sorprendente che un piazzamento in Champions League avrebbe al termine di un campionato che era iniziato, purtroppo, in tutt’altro modo, l’arrivo tra le prime quattro assicurerebbe margini di manovra ben diversi a Ghisolfi e colleghi.

In quel di Trigoria, come noto, una volta aver disambiguato la delicata scelta relativa alla panchina, bisognerà intervenire anche durante una campagna acquisti che grandi modifiche dovrà apportare ad una squadra risistemata da Ranieri ma ancora più che perfettibile, da diversi punti di vista.

Come insegnato dallo stesso tecnico testaccino in questi mesi, però, bisognerà affrontare questa fase con la solita calma e capacità gestionale, senza voli pindarici e discorsi a troppo ampio raggio. Una cosa per volta, insomma, a partire dall’impegno contro l’Atalanta di lunedì sera, dal quale potrebbero passare le chances definitive di giocare la massima competizione Uefa a partire dal prossimo settembre.

Nuovo allenatore Roma, l’annuncio di Radio Radio: “Sarà Farioli”

Dopo di che, sarà tempo di capire quale sorte attenda la panchina della Roma, circa la quale, da diversi mesi a questa parte, continuano ad esserci notizie non ancora in grado di far vedere con chiarezza le possibili evoluzioni a stretto giro. Un po’come accaduto con l’annuncio di Mourinho nel 2021, la sensazione è quella di poter eventualmente assistere ad un colpo di teatro in pieno stile Friedkin, al netto della delineazione di un profilo che, come lasciato intendere dallo stesso Ranieri, pare rispondere a nomi italiani o, quantomeno, conoscitori del nostro campionato.

Depennato Stefano Pioli dopo le notizie degli scorsi giorni, anche un identikit come quello di Massimiliano Allegri, che pareva aver visto nuovamente aumentare le proprie quotazioni, è stato definito non sulla lista degli addetti ai lavori giallorossi. Per un banale gioco di esclusioni e in piena coerenza con le possibilità della Roma, dunque, la lista è attualmente ristretta ad un giro pressoché noto e circolante da non poco tempo.

Al suo interno, sebbene con intensità variata nel tempo e con un impatto non sempre fortissimo sugli animi dei tifosi, resta anche quello di Francesco Farioli, attuale allenatore dell’Ajax, reduce da una grande stagione in Olanda dopo le belle soddisfazioni vissute a Nizza in passato. Sul suo conto, arriva da Ilario di Giovambattista di Radio Radio un aggiornamento di non poco conto, come scritto sul proprio profilo X, con coinvolgimento anche di Enrico Camelio.

“Un importante operatore di mercato che non ci ha mai dato una info sbagliata ci ha appena dato il nome che secondo lui allenerà la Roma: Francesco Farioli“.

