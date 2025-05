Nuovo infortunio dopo Pellegrini: il big dell’Atalanta resta fuori

Atalanta-Roma, un altro titolare si ferma prima del big match: infortunio e niente allenamento in gruppo. Le ultime.

Aumenta l’attesa per questo corpo finalissimo di impegni in casa Roma, con i giallorossi impegnati nelle ultime e decisive tre sfide per quello che sarebbe un miracoloso approdo alla prossima Champions League. Il lavoro di Claudio Ranieri, giunto per la terza volta sulla panchina capitolina in un momento difficilissimo, ha portato frutti inattesi anche da parte dei più ottimisti.

Merito certamente delle sue capacità e della sua saggezza, al netto della consapevolezza attuale di dover continuare a dare il cento per cento fino alla fine, come fatto dal mese di novembre in poi. Compattezza, pragmatismo e scelte talvolta anche coraggiose hanno permesso a Dovbyk e colleghi di scalare la classifica e archiviare definitivamente quella parentesi durante la quale parevano condannati ad una corsa per evitare la retrocessione.

Ad oggi, la Roma si trova in tutt’altre condizioni, con una Champions League teoricamente ancora alla portata e, più in generale, nel pieno di una corsa europea che la sta vedendo coinvolta insieme a tante altre nobili realtà, quali Bologna, Juventus o Lazio. Proprio ai fini dell’obiettivo Champions League, la prossima giornata di campionato potrebbe fornire indicazioni tutt’altro che banali, anche alla luce degli intrecci che attendono le altre competitors dei giallorossi.

Atalanta-Roma, Lookman non si allena col gruppo: le ultime

La Roma, come noto, è infatti attesa dalla delicatissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, da sempre ostica e tutt’altro che in grado di evocare dolci ricordi.

Lo scorso anno, proprio contro la squadra di Giampiero Gasperini, la rosa allora allenata da De Rossi vedeva tramortite le rimanenti ed esili possibilità di arrivare in Champions attraverso la porticina del quinto posto. A distanza di circa dodici mesi, tanti aspetti sono cambiati, con Atalanta-Roma che, però, anche questa volta sarà uno degli ostacoli finali da superare per cercare di preservare le speranze di arrivare tra le prime quattro.

Alle già insite difficoltà della partita, come noto, si è aggiunta in queste ore la notizia circa il grave infortunio di Lorenzo Pellegrini, la cui stagione è praticamente finita. In una situazione che vede già da circa un mese e mezzo i giallorossi dover fare i conti con il pesante KO di Paulo Dybala, Claudio Ranieri si trova ora a dover fare delle vere e proprie scelte forzate dalla trequarti in su.

Restando sul fronte infortuni e possibili indisponibilità, il momento resta delicato anche per l’Atalanta, alle prese adesso con la situazione di Ademola Lookman, non proprio edulcorata da tale punto di vista. Stando a quanto riferisce Sky Sport, infatti, l’attaccante è alle prese con un’infiammazione al tendine di Achille della gamba destra, che lo ha costretto a non allenarsi in gruppo quest’oggi. La sua presenza per Atalanta-Roma, secondo la medesima fonte, potrebbe essere a rischio. Seguiranno aggiornamenti.