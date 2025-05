Calciomercato Roma, firma per 18 milioni: colpo bianconero

La Roma giocherà lunedì prossimo contro l’Atalanta, ma prima ci sono delle novità di calciomercato.

La Roma di Claudio Ranieri è pronta per un altro big match. Dopo aver battuto squadre importanti come Inter e Fiorentina, infatti, i giallorossi sono attesi dalla sfida di lunedì prossimo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il team capitolino, di fatto, deve assolutamente strappare dei punti nel match contro la ‘Dea’ per continuare a sognare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Anche perché domani sera, esattamente alle ore 18.00, allo Stadio Olimpico si giocherà la sfida tra la Lazio di Baroni e la Juve di Tudor.

Staccare il pass per la massima competizione europea, ovviamente, sarebbe fondamentale per la Roma sia dal punto di vista del bilancio che del calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato, Ghisolfi su Bijol dell’Udinese: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di transferfeed.com’, dopo il tentativo dell’estate dell’anno scorso, la Roma potrebbe infatti compiere un nuovo tentativo per Jaka Bijol dell’Udinese. La squadra friulana chiederebbe 20 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del centrale, ma l’affare si potrebbe concludere anche per 18 milioni.

Ricordiamo che, effettivamente, la Roma cercherà di prendere almeno un difensore centrale nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tra le fila giallorosse, infatti, saluterà sicuramente Hummels, il quale si ritirerà. Mentre lo stesso N’Dicka è seguito da diversi top club europei. Bijol, dunque, potrebbe essere il nome giusto per rinforzare il reparto arretrato capitolino.